NaturFreunde Marburg auf Spurensuche in Frankfurt (12. November 2017)

Marburg : Hauptbahnhof |

Am Sonntag, 12. November 2017, gibt es die Möglichkeit, mit dem eigenen Fahrrad auf Spurensuche nach dem Wirken des Bauhaus Dessau in der Hessischen Metropole Frankfurt zu gehen (pardon, zu fahren). Mit der Bahn geht es von Marburg Hauptbahnhof per Hessenticket nach Frankfurt.



ZEITPLAN:

9:00 Uhr - Treffen am Hauptbahnhof Marburg

10:30 Uhr - ca./ Eintreffen in Frankfurt

- Zeitrahmen in Frankfurt etwa 4-5 Stunden inkl. Brotzeit (z.B. Handkäse mit Musik)

- Rückkehr nach Marburg nach 16 Uhr

- Kosten? Anteilig Hessenticket.



Das BAUHAUS entstand 1919 zunächst in Weimar und siedelte 1925 nach Dessau um. Das half aber nicht, weil die Nazis auch dort ihre Wirkung hatten.



Namen wie Walter Gropius, Hannes Mayer, Mies van der Rohe, Marianne Brandt u.a. sind mit dem Bauhaus verbunden. Dazu gehört auch der in Frankfurt geborene Ernst May, der von 1925 - 1930 Siedlungsdezernent (Architekt + Stadtplaner) in seiner Heimatstadt gewesen ist ...... "Neues Frankfurt".



Die Spuren der Bauhausarchitekten sind an verschieden Orten in Frankfurt zu finden und sind beeindruckend. Ernst May ist zwar ein wichtiger Vertreter gewesen, aber beileibe nicht der einzige ..... Und die Bauhausarchitekten haben ihre Arbeit in Frankfurt mit der zunehmenden Braunen Macht um 1930 abbrechen müssen.



Viele interessante Entwicklungen aus jener Zeit sind in Vergessenheit geraten und z.T. auch heute noch nicht im "Denkrepertoire" aktueller Baugestalter angekommen. In Frankfurt sind (nach mehr als 80 Jahren ....) noch eine Reihe von Mietern/Bewohnern Nutzniesser dieser "alten" Arbeiten mit Bezug zum BAUHAUS.



Unsere Spurensuche in Frankfurt ist nebenher auch eine gute Vorbereitung auf eine Mehrtagesfahrt der NaturFreunde Marburg nach Dessau im Jahr 2018.



ANMELDUNG ERFORDERLICH --> Tel. 06421-202 9934 (Rolf Küpper)