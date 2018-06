Nacht der Kunst in Marburg, Freitag, 22. Juni 2018 von 21.30 Uhr bis 24.00 Uhr

MACH-MIT-WALK zur Marburger Nacht der Kunst am Fr., 22. Juni 2018 von 21.30 Uhr(Galerie JPG) bis 24.00 Uhr (Atelier ZH) von Weidenhausen über die Altstadt nach Zwischenhausen.Zur Unterstützung der Kunstaktion „Die Kunstfänger von Marburg“ laden die beiden Veranstalterinnen Ursula Eske (Atelier ZH) und JPG/Jessica Petraccaro-Goertsches (Galerie JPG) alle Nacht-der-Kunst-BesucherInnen ein, Marburgs Kunstorte hoch leben zu lassen und zusammen mit den über zehn ehrenamtlich beteiligten MusikerInnen die Atmosphäre einzufangen.Dabei gehen die beteiligten KünstlerInnen nicht gegen eine Tierplage vor, wie in der berühmten Sage vom Rattenfänger; der Flashmob bekräftigt Ton für Ton den jeweiligen Kunstort mittels improvisierter Live-Musik; MusikerInnen und Flashmob-Beteiligte verändern die Atmosphäre des Kunstortes und dessen Umgebung: Der Lärm und Krach der Straßen blendet sich aus und stimmt sich sinnlich musikalisch mit ein.Die Musik-Performance startet um 21.30 Uhr an einem neuen Kunstort in Weidenhausen, in der Galerie JPG, die Kunst aller Sparten willkommen heißt. Ob wartend an der genannten Station, unterwegs hinzustoßend, oder zur Abschlussperformance vor dem Atelier Zwischen den Häusern hinzustoßend, das Mitmachen ist an jedem der sechs Orte kostenlos möglich.„Wir werden unterschiedliche Kunstorte musikalisch aktivieren und dabei verlassen wir noch nicht einmal unseren PLZ-Bereich“, witzelt JPG.Den Auftakt markieren „A la Turka Oriental“, das Duo Abdullah Kirli (Darbuka, Percussion) und Taner Göktas (Keyboard), das von rhythmischen Einflüssen der Türkei, Indiens und Afrikas geprägt ist. Von der vergessen wirkenden Fachwerkstraße im Herzen Weidenhausens entführt die Blockflöte von Leo Zoller die MusikgängerInnen in eine andere Ausstellungsstätte der Nachbarschaft, in den Marburger Kunstverein. In einer Jam-Session begleitet Abdullah Kirli diesmal den Straßenkünstler Lunng Fern (Gitarre). Spannend wird es daneben an den Kunstorten, an denen die „KunstfängerInnen“ auf feste Bühnenshows treffen und diese herausfordern mitzumachen. Wie z.B. vor dem KFZ im Tiefhof, dort begegnet ihnen Experimentelle Musik von Martin Blankenhagen und Band. Hier kontern „Dos En Desbandada“, Andreas Bruno Müller (Gitarre) und Matthias Graf (Kontrabass), mit lateinamerikanischen Rhythmen, Elementen aus Blues, Jazz, Flamenco und Country.Doch die Flöte Leo Zollers lockt weiter zum Alten Botanischen Garten. Hier hält die Prozession kurz vor dem Aufstieg zur Galerie Michael Schmalfuß inne und feiert mit James Partoirs Fingerstyle-Gitarrenmusik den bezaubernden grünen Ort inmitten der Stadt. Gitarren aller Art scheinen ein weiteres Verbindungselement zu sein. So entlockt am Fuße des Steinwegs der Straßenkünstler Ric nicht nur seiner Mundharmonika muntere Klänge, sondern auch seiner Gitarre.Mit „Rhytm, Drums and Bass“ versprechen Werner Eismann und Michael Walter vor dem Atelier Zischen den Häusern eine gewaltige Abschlussperformance.Als Kunstinstallation zeigen Ursula Eske und Burgi Scheiblechner mit ihrem gemeinsamen Werk „freie Beschränkung“, wie sich sonst eher störende, starre Signaltafeln frei bewegen und die Straße als Begegnungsraum für kurze Zeit beanspruchen. Sie verstehen dies als Kritik an der fast ausschließlichen Besetzung des öffentlichen Raumes durch den Verkehr. Die Kunst reagiert so auf das Leben, dort wo es passiert: Auf der Straße.So spiegeln „Die Kunstfänger von Marburg“ im kleinen die Idee dieser besonderen Nacht: Ein atmosphärischer Gang von Kunststätte zu Kunststätte, den alle MarburgerInnen unterstützen können. Denn Marburg ist in dieser Nacht ganz bewegte Kunst!Informationen erteilen Ursula Eske (info@atelier-zh.de) und JPG (0176-61731093).Künstlerisches Profil:Das kollaborative und kooperative Entwickeln und Ausstellen ist Merkmal des Ateliers Zwischen den Häusern. Der Kunstraum unterstützt sowohl die temporäre Zusammenkunft von Künstlern als auch die Integration von unterschiedlichen Wissensbereichen in den Ausstellungskontext. In der Auseinandersetzung mit der Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Stadt Marburg öffnet sich das Gemeinsame in einem experimentell und prozessual angelegten Programm. Dabei soll das lokale künstlerische Netzwerk im Sinne von freien Interessensgemeinschaften gestärkt werden. Durch das Engagement der Künstler getragen, ist das Atelier zwischen den Häusern ein lebendiger Ort für Performances, Installationen, Objekte, Lesungen, Musik, Konzerte und Straßenfeste.