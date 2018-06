Nacht der Kunst in Marburg, 22. 6. 2018, von 21.30 bis 24.00 Uhr

„Die Kunstfänger von Marburg“am Freitag, 22. Juni 2018 von 21.30 bis 24.00 UhrZur Unterstützung unserer Kunstaktion laden wir Dich herzlich ein, fünf Kunstorte Marburgs hoch leben zu lassen und mit uns die Atmosphäre musikalisch einzufangen!Starte mit uns in der Galerie JPG, stoß an den genannten Orten zu unserem Walk dazu oder warte in der Straße vor dem Atelier Zwischen den Häusern auf uns!Über Deine Beteiligung freuen sich Ursula, JPG und alle beteiligten MusikerInnen1. START in Weidenhausen um 21.30 h Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, www.galeriejpg.de19.00 – 21.30 Uhr Ausstellungseröffnung „Einkreisen“ mit Malerei von Brigitta Höppner,21.00 Uhr Künstlergespräch, direkt im Anschluss starten „Die Kunstfänger von MR“ mit Leo Zoller (Blockflöte) und A la turka Oriental: Abdullah Kirli (Darbuka, Percussion) und Taner Göktas (Keyboard)2. Marb. Kunstverein, Gerhard-Jahn-Platz 5, um 21.45 h„Die Kunstfänger von MR“ mit Lunng Fern (Gitarre) und Abdullah Kirli (Darbuka, Percussion) treffen auf Jazzinitiative Marburg e.V.3. Kulturzentrum KFZ e.V., Biegenstraße 13, um 22.00 Uhr„Die Kunstfänger von MR“ mit Dos En Desbandada: Andreas Bruno Müller (Gitarre) undMatthias Graf (Kontrabass) und alle anderen MusikerInnen treffen auf MartinBlankenhagen und Band (Experimentelle Musik)4. Alter Botanischer Garten, um 22.30 Uhr„Die Kunstfänger von MR“ mit James Partoir und allen MusikerInnen5. Galerie Michael W. Schmalfuß, Steinweg 33, um 22.45 h„Die Kunstfänger von MR“ mit Ric (Gitarre, Gesang, Harp)6. ABSCHLUSS-Performance in Zwischenhausenum 23.00 Uhr, Ursula Eskes Atelier |Zwischen den Häusern|, Zwischenhausen 7-9, www.atelier-zh.deStraßen-Installation „Freie Beschränkung“ von Burgi Scheiblechner und Ursula Eske18.00 – 24.00 Uhr Ausstellung „Gray Ability“ von A. Raevschi20.00 Uhr Rhythm, Drums and Bass mit W. Eismann und M. Walter23.00 Uhr„Die Kunstfänger von MR“ große Abschluss-PerformanceVeranstalterinnen: Ursula Eske (Atelier ZH) & Jessica Petraccaro-Goertsches/JPGDie folgenden Impressionen geben einen Eindruck vom Mit-mach-Walk wieder.