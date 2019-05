Nacht der Kunst am 14. Juni ab 20.30 Uhr, Zwischenhausen 7-9, 35037 Marburg

ZurUhr lädt Ursula Eske mit Ghettoblaster, Tangomusik und afro-kubanischen Rhythmen zu Straßenperformance und Ausstellung in das Atelier IZwischen den HäusernI ein.Openair treffen sich die Solo-Tänzerin Bea Suarez, das Tangopaar Maren Detleffsen und Tobias Stoyanov (Tanzschule Seidel) sowie die Funky Harlekinz Crew (Breakdance, Projekt „Ab in die Mitte“). Ausgehend von den gemeinsamen Musikwurzeln verbinden Tänzer*innen und Besucher vor Eskes Atelier zu einem fulminanten Marburger Kulturtanz.Seit fast 20 Jahren führt Eske immer wieder Kulturakteure und Kunstaktionen zusammen und setzt sich in Marburg für Kunstwahrnehmung auf der Straße ein. Ihre Kunstwerke und raumgreifenden Installationen spannen Verbindungen, bewegen und lassen nicht so schnell locker.Einführung: Burgi Scheiblechner,Öffnungszeiten: Do. 16 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung: 0173 3685981, zu sehen bisbis 17. August.Atelier IZHI, Zwischenhausen 7-9, 35037 Marburg, www.atelier-zh.de, Informationen erteiltUrsula Eske info@atelier-zh.de