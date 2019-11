„Musik und Sprache“ mit Frank Michael (Marburger Studio), Flöten und Sprache, Samstag, 23.11.2019, um 18 Uhr

Die Analogie von Musik und Sprache wird oft bemüht und ist gleichermaßen problematischwie interessant: ein guter Grund für Frank Michael, sich künstlerisch auf der Bühne mitdiesem Thema auseinanderzusetzen. Ausgehend von eigenen wie fremden musikalischenKompositionen und Texten, entstehen erstaunliche, manchmal überraschende Bezüge, derenspannungsgeladene Vielschichtigkeit zu ebenso bewegenden wie erheiternden Momentenführt: Hören Sie selbst!Frank Michael, geb. 1943 in Leipzig, wuchs in Marburg aufund studierte an der Hochschule für Musik und DarstellendeKunst Frankfurt am Main. Seit 1984 Dozent an der selbenHochschule sowie an der Hochschule für Musik Heidelberg-Mannheim und an der Städtischen Musikschule Müllheim.1968 gründete er das „Marburger Studio“ und 1970 inFreiburg die „Neue Reihe – Musik im 20. Jahrhundert“. Seit1971 ist er Mitglied der „Camerata Instrumentale Freiburg“,seit 1985 deren Leiter.Zahlreiche Uraufführungen und Veröffentlichungen von Urtextausgaben und Bearbeitungen für Flöte. Frank Michael erhielt viele Spenden und Förderpreise.In seiner Musik durchdringen sich poetische und konstrukve Elemente. Oft verbindet ertraditionelle Satzstrukturen und Spielweisen mit unkonventionellen Techniken. ElementareThemen wie Tod, Erotik oder Natur spielen eine große Rolle für ihn.Eintritt freiKonzeption der Konzert-Reihe: Dr. Albert Kaulmarburger kunstverein e.v.Öffnungszeiten: Di – So 11 – 17 Uhr, Mi 11 – 20 Uhr / Eintritt freiGerhard-Jahn-Platz 5 (Biegenstraße 1) · 35037 Marburg · Tel. 06421-25882Mail: info@marburger-kunstverein.de · Homepage: www.marburger-kunstverein.deFacebook: www.facebook.com/Marburger.KunstvereinGeschäftsführerin Dr. Carola Schneider, Tel.: 0178-7303438, schneider@marburger-kunstverein.de