Museumsfreunde wählen Führungs-Duo

Über 75 Mitglieder des Vereins „Freunde des Museums für Kunst und Kulturgeschichte e.V.“ – eine Rekordzahl - waren am 27. August ins Erwin-Piscator-Haus gekommen, um im Rahmen seiner Mitgliederversammlung den Vorstand neu zu wählen. Gleichzeitig wurden Horst und Susanne Piringer aus Vorstand der Museumsfreunde ehrenvoll verabschiedet.Einstimmig in den Vorsitz gewählt wurde ein Führungsduo: Dr. Catharina Graepler und Dr. Bernhard Conrads teilen sich in den Vorsitz – eine Innovation im Marburger Vereinsleben. Zuvor wurde ohne Gegenstimme eine diesbezügliche Satzungsergänzung beschlossen.Gleichermaßen einstimmig war auch die Wahl aller anderen Vorstandsmitglieder: Inge Maisch hat nunmehr das Amt der Schriftführerin inne, Jürgen Wieprecht wurde als Schatzmeister in seinem Amt bestätigt. Weitere bewährte Vorstandsmitglieder sind Fridhelm Faecks, Inge Kachel-Moosdorf, Karin Stichnothe-Botschafter; neu wurde Dr. Eva-Maria Dickhaut ins Vorstandsteam gewählt.Horst Piringer konnte - letztmals in seiner Rolle als Vorsitzender - in seinem Bericht auf die äußerst erfreuliche Entwicklung der „Museumsfreunde“ verweisen. Bei seinem Amtsantritt im Jahre 2006 zählte der Verein 129 Mitglieder; aktuell bewegt sich die Zahl verlässlich auf 400 Freundinnen und Freunde des Museums zu. Nicht zuletzt diese Entwicklung versetzte den alten und neuen Schatzmeister Jürgen Wieprecht in die Lage, über eine gesunde Finanzlage zu berichten.Hinter diesen nüchternen Zahlen verbirgt sich die hohe Attraktivität des Kunstmuseums in Marburg genauso wie das nie nachlassende Engagement des Freundeskreises: Finanzielle Unterstützung, das Knüpfen von Kontakten und mancher konzeptionelle Rat machen die „Freunde“ zu verlässlichen Partner*innen des Museums.Emotionaler Höhepunkt war die Verabschiedung des Ehepaars Susanne und Horst Piringer aus Ihren jeweiligen, langfristig wahrgenommenen Ämtern als Schriftführerin und Vorsitzendem. Beide wurden unter großem Beifall mit der Ehrenmitgliedschaft des Vereins ausgezeichnet.Im Verlauf der Mitgliederversammlung konnte Oberbürgermeister Dr.Thomas Spies begrüßt werden. Er überraschte das Ehepaar Piringer mit der Verleihung des „Historischen Stadtsiegels“ der Universitätsstadt Marburg. In seinen Worten würdigte er die beiden als eine herausragende Kombination von Herzlichkeit und Herzhaftigkeit, die im Blick auf zivilgesellschaftliches Engagement in Marburg Maßstäbe gesetzt haben.Nach Wahlen und Ehrungen wechselte die Mitgliederversammlung in den zukunftsbezogenen Arbeits-Modus: Dr. Catharina Graepler erläuterte das in Abstimmung mit Universitäts- und Museumsleitung geplante Projekt der finanziellen Mithilfe bei der Sanierung des kunsthistorisch bedeutsamen Brunnens im Innenhof des Kunstgebäudes. Etwa 73 000 Euro sind aufzubringen, um dieses Schmuckstück und damit auch den Brunnenhof der Marburger Gesellschaft zurückzugeben. Der Kunstverein steht dankenswerterweise als Kooperationspartner zur Verfügung.Inge Kachel-Moosdorf ging auf die Tradition der Museumfahrten ein, die auch in Zukunft fortgesetzt werden wird, sobald Corona das zulässt. Auf dem Plan steht als nächstes das Arp Museum Rolandseck in Remagen mit seiner bedeutenden Sammlung und herausragenden Sonderausstellungen.Das Konzept des „Museums für Alle“ erläuterte Dr. Bernhard Conrads und verwies dabei auf die unverzichtbare Rolle der Museumspädagogik für ein Haus wie das Marburger Kunstmuseum. Sie absichern zu helfen ist ein weiteres Ziel in der Arbeit des Freundeskreises.In seinem Schlusswort bedankte er sich bei den Mitgliedern für jegliche Form ideeller und materieller Zuwendung in der Vergangenheit und bat darum, dem das Museum auch weiterhin wohlwollend zu begleiten. Dank sprach er auch der Geschäftsführerin des Erwin-Piscator-Hauses Karin Stichnothe-Botschafter aus, dank deren Hilfe die Mitgliederversammlung unter Beachtung aller Regeln der Coronazeit erfolgreich über die Bühne gebracht werden konnte.