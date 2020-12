Museumsfreunde starten Kampagne - Brunnen retten!

Mitten in Marburg steht ein prächtiger Brunnen. Und kaum jemand kennt ihn. Sein Standort ist der Innenhof des Kunstmuseums in der Biegenstraße. Dieser Brunnen ist ein Juwel der 20er Jahre, des Art déco.In der wechselvollen, fast 100jährigen Geschichte des Gebäudekomplexes fiel der Brunnen in einen Dornröschenschlaf. Im Gegensatz zur Prinzessin im Märchen aber wurde er älter und älter …und droht nunmehr zu verfallen.Dies gilt es unbedingt zu verhindern. Nach der erfolgreichen, auch von Bürger*innen und Bürgern der Region ermöglichten Sanierung des Museums soll dieser verborgene Schatz der Stadt zurückgegeben werden – als herausragendes und einmaliges Bauwerk der Moderne – von Bedeutung weit über Marburg und Hessen hinaus.In Abstimmung mit der Museumsleitung starten die „Freunde des Museums für Kunst und Kulturgeschichte“ daher eine Spendenkampagne und werden in dieser Zielsetzung vom Marburger Kunstverein nachbarschaftlich unterstützt.Gründliche baufachlicher Untersuchungen haben ergeben, dass der Brunnen zu retten ist und auch wieder zum Fließen gebracht werden kann. Um eine umfassende Sanierung zu finanzieren, sind – so verlässliche Kostenschätzungen – etwa 95 000 Euro vonnöten. Aus öffentlichen Quellen und Firmenspenden ist bereits mit 40 000 Euro rechnen. Zur Deckung der erkennbaren Finanzierungslücke bittet der Freundeskreis des Museums um Mithilfe aus der Marburger Bevölkerung. Vorab gilt unser großer Dank dem Autohaus Nord.Sobald die Finanzierung steht, kann 2021 die Sanierung erfolgen. Rechtzeitig zum Stadtjubiläum 2022 würde der Brunnen dann wieder zum Herzstück eine Hofes, in den wieder Leben einkehren kann, zum Beispiel durch Skulpturenausstellungen des Museums, durch Konzerte, durch Feste von Groß und Klein. Restaurierung des Brunnens im Innenhof des Jubiläums-Kunstinstituts/Kunstgebäudes der Philipps Universität MarburgDer Brunnen ist als Teil der Ausstattung des Innenhofs des sogenannten Jubiläumskunstinstituts der Universität Marburg in den Jahren 1925-1927 entstanden. Den Entwurf lieferte der ArchitektRegierungsbaudirektor Hubert Lütcke, der auch für Architektur und Bauschmuck des gesamten kombinierten Museums- und Institutsgebäudes verantwortlich war. Lütcke hatte sich bereits während seiner Ausbildung an der KTH Berlin (1907-12) eingehend mit dem Entwerfen dekorativer Kleinformen beschäftigt, in der Folgezeit wurden vor allem Hans Poelzig und dessen expressionistische Bauten für ihn prägend. Ab 1923 hat sich der Architekt im Rahmen seines ersten eigenständigen Bauprojekts, der Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll, intensiv mit der norddeutschen Ausprägung dieser Stilrichtung auseinandergesetzt. Er orientierte sich im Bauschmuck am Backsteinexpressionismus und entwickelte eine eigenständige Formensprache mit stark handwerklicher Ausprägung, insbesondere was die Verwendung von Ziegelabschnitten und Keramikelementen anbelangt. Der Marburger Brunnen zeigt deutlich diese expressionistische Stilistikund Materialität norddeutscher Prägung in der individuellen Formensprache des Künstlers; hinzu kommen Art déco-Elemente. Damit ist der Brunnen für Marburg und Gesamthessen ein herausragendes und einmaliges Beispiel dieser Variante der Moderne.Der etwa 4,50 m hohe Brunnen steht auf einem runden dreistufigen Podest aus Beton und hellem Kalkstein und wird aus vier kelchförmigen Elementen gebildet: der großen Brunnenschale und drei, formal an Springbrunnenschalen erinnernde Teile einer Mittelsäule samt Kugel obenauf. Diese dynamische Grundform findet sich bei einer Reihe zeitgenössischer Brunnen, etwa beim Dresdner Mosaikbrunnen von Hans Poelzig von 1926. Eine Meisterleistung des Kunsthandwerks bildet die präzise aus horizontalen und vertikal vermauerten Ziegelabschnitten und Klinkern plastisch gestaltete Brunnenschale und das untere Säulenelement. Gesteigert wird die lebendige Wirkung durch die fein abgestimmte Anordnung verschieden farbig gebrannter Ziegel. Das Relief auf demgrößeren Terrakotta-Element erinnert in stilisierten Wappenmotiven an zwei wesentlicheUnterstützer des Neubaus: den Kurator von Hülsen (drei Stechpalmen/Hülsenblätter unter dem preußischen Adler) und den Landeshauptmann von Gehren (Winkel und Stern unter hessischem Löwen). Die obere Schale weist schlichte, der Kelchform folgende Rippen auf und wird durch eine Kugel aus edler fluoreszierender Keramik bekrönt.Bedauerlicherweise befindet sich der Brunnen in einem stark schadhaften, restaurierungsbedürftigen Zustand, wie dies schon vor einigen Jahren im Rahmen der Gebäudesanierung festgestellt wurde(Architektubüro Schmidt). Auf Grundlage des Schadensbildes, wonach sämtliche Fugen und eine Vielzahl der Steine und Ziegel sowie der gesamte Sockel erneuerungsbedürftig sind, ist es dringend notwendig, den Brunnen zeitnah fachmännisch zu restaurieren.Thomas Jahn* Verfasser von: Jahn, Thomas: Das Jubiläums-Kunstinstitut der Universität Marburg, Magisterarbeit im Fache Kunstgeschichte im Fachbereich 09 der Philipps-Universität Marburg, Marburg 1980.