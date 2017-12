MObiLO's Weihnachtsnachlese 2017, Wohin mit de Geschenke? Samstag, 06.01. 2018, 20.00 Uhr, TurmCafé

MObiLO's Weihnachtsnachlese 2017Mit Gedichten, Musik und Geschichten und einer Versteigerung unnützer WeihnachtsgeschenkeEintritt: Ein unnützes Weihnachtsgeschenk an der Kasse abgeben!Reservierungen über: info@spiegelslustturm.de oder TurmCafé 06421/682129(bitte belegen Sie die Plätze bis spätestens 15. Min. vor Veranstaltungsbeginn)Wer hat nicht schon mal die Geschenkeindustrie für ihre gnadenlosen Geschenkideen bewundert? Ja, wenn Schlipse, Kerzenleuchter oder Plastik-Engelchen schon hundertfach verschenkt wurden, braucht es mal was Anderes und ganz Neues. Zum Beispiel ein “Nasentäschlein”, in dem man sein Schnupftüchlein stets greifbar, wenn sich der Niesreiz mal wieder ganz unvermittelt ankündigt, schon dort hat, wo man es braucht.Nun gut - der Eine findet so ein Geschenk cool, der Andere krass, aber verkauft ist verkauft und verschenkt bleibt geschenkt.Wir möchten jedenfalls allen Betroffenen eine Gelegenheit geben, ihr nutzloses Geschenk würdig und ohne große Gewissensnöte wieder los zu werden und - dabei auch noch Spaß zu haben, nämlich, wenn sich ein Interessent findet, der das peinliche Objekt unbedingt ersteigern möchte.Und um die Heiterkeit noch auf die Spitze zu treiben, präsentieren die ehranamtlichen MitarbeiterInnen von MObiLO “Handgemachtes” - wie z.B. Gedichte von und mit Hermine Geissler, Kurzgeschichten von Antje Welz und nicht nur blues-schmusige Balladen von Lutz Götzfried. Wer von den Gästen auch etwas beitragen möchte, ist natürlich ganz besonders herzlich willkommen.Lassen Sie sich also amüsieren und MObiLOs “Amuse gueules” servieren!Ihr MObiLO-Team