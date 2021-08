Mitteilung von RED BOOZE

am Samstag, 28. 8., spielen wir wieder für MObiLO e.V. am Spiegelslustturm! Es ist leider das letzte Mal, dass ihr RED BOOZE in dieser Zusammensetzung hören und sehen könnt. Denn Peter Haeberle, unser langjähriger Gitarrist, verlässt uns, es zieht ihn nach 16 Jahren toller Zusammenarbeit ins Ausland. Allerdings nicht wegen uns!!Wir haben an dem Abend als ‚special guest‘ Gerald Schwarz mit einigen songs dabei; wegen unseres langen Programms fangen wir pünktlich um 20 Uhr an.Selbst der August kann abends kühl werden – denkt bitte an passende Ausstattung. Gegen Regen ist Schutz vorhanden.Wegen Corona solltet ihr vorher reservieren, so ist es für die Veranstalter leichter die Übersicht zu bewahren.Reservierungen : Telefon 06421/682129 oder lieber info@spiegelslustturm.de .Zurzeit muss lediglich jeder seine Daten hinterlegen, dazu gibt es einen Bogen zum Ausfüllen an der Kasse. Weiterhin gilt Sicherheitsabstand und Mundschutz beim Herumlaufen. 2 Haushalte mit max 10 Personen sind erlaubt; Kinder, doppelt Geimpfte und Genesene zählen nicht!Wir würden uns sehr freuen, euch begrüßen zu können!Für die Band - Peter