Seit den 90er Jahren ist Michael Wagner in der SM-Szene aktiv, fesselt und fotografiert. Im Rahmen des Photo.Spectrum.Marburgs stellt er in der Weidenhäuser Galerie JPG seine Fesselkunst in pfiffiger Hängung aus: Die nicht jugendfreien Fotografien werden mobil präsentiert, ein schneller Abbau ist somit gewährleistet.„Das Thema in dem wir uns bewegen spaltet nach wie vor die Gemüter, die einen schieben es in die Schmuddelecke ab und die anderen können sich gar nichts darunter vorstellen. Und wenn, sind es durch die Medien total verschobene Ansichten... Um diese Klarstellung und Außenwirkung war es mir schon immer wichtig, das Klischee aufzubrechen und die Interessierten an die Hand zu nehmen. Vielleicht kann ich mit den Bildern und der Ausstellung ein wenig mehr dazu beitragen, dass es sich vielmehr um blindes Vertrauen, Harmonie und Liebe dreht“, betont der Foto-Künstler.Vor dem Künstlergespräch, das sich mit den Gefahren der Fesselung von Laien befassen wird, wirdum 19 und um 21 Uhr eine Bondage-Show veranstaltet werden. Passend zu dieser besonderen Weidenhäuser Nacht bietet das Kunstcafé Gloria einen herben Special Drink an: Herb. Erfrischend. Anders.Michael Wagners Ausstellung „Safety first“ eröffnet am Sa., 23. März um 19 Uhr i. d. Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg. Gästelistenplätze nur noch ab 21 Uhr (Anmeldung: jpg@kukuma.eu), Öffnungszeiten jd. 1. Sa. i. Monat u. auf Anfrage.Kosten­freie Gästelistenplätze und Führungsanfragen via E-Mail an: jpg@ku­kuma.eu.