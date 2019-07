Mehr Licht in der Galerie im Glashaus Rauschenberg: Leuchten und Objekte von Günter Vest

Ja, die Objekte von Günter Vest können auch leuchten, sind auch Leuchten. Er sagt: „Ich baue Objekte – die Menschen sagen Lampen“. Aber mehr und eigentlich sind es ganz erstaunliche, verblüffende Skulpturen, welche die Galerie im Glashaus zur Schau stellt: Leuchten, aus edlem „gebrauchtem Material mit Seele“, die ihm seine Verwender, Benutzer eingegeben haben. Diese Bestandeile sind aus Stahl, Glas und Stein, aus Stoff und Draht, in Formen von Kugeln, Schalen, Stäben, Gittern und hatten zuvor technischen Zwecken gedient. Mit ihrem Licht erzählen die Leuchten in einer spannenden und zugleich höchst ästhetischen Einheit die Vergangenheit ihrer Teile. Alles Unikate.Der Künstler Günter Vest, (Jahrgang 1942, Design-Studium / industrielle Formgebung an der Werkkunstschule Offenbach) ist damit genauso gut Feinmechaniker, Metallwerker und in der Tat gelernter Maschinenschlosser, in seinen weiteren Leben auch Taxifahrer und Musiker.1969 begann seine selbstständige Tätigkeit als Geschäftsführer der Design GmbH. Der „freien Arbeit“ widmete er sich ab 2012 mit Entwurf und Realisierung seiner Objekte, seiner Leuchten. In dieser Zeit sind mehr als 100entstanden.Der Besuch seiner Website( https://guentervest.de ) weckt Appetit, seine Werke leibhaftig in der Galerie im Glashaus Rauschenberg zu besehen.Beste Gelegenheit, die Objekte und den Künstler kennenzulernen bietet die Vernissage der Ausstellungmit Werken von Günter Vest,Samstag, 20. Juli 2019, 19.00 Uhr. Künstlerische Leitung: Horst Barthel.Jörg & Christine Götzfried (Dylan`sDream, Kassel) begleiten die Vernissage musikalisch. Einlass ab 18.00 Uhr. Eintritt frei.Ausstellungsort: Galerie im Glashaus, 35282 Rauschenberg, Bahnhof Straße 32a.Ausstellungsdauer bis 18. August 2019.Öffnungszeiten: dienstags von 18.00-20.00 Uhr, sonntags von 15.00 – 18.00 Uhr