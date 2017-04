Matinee, Sonntag, 21. 5. 17, 11 Uhr, TurmCafé Kaiser-Wilhelm-Turm Marburg

Kommentiertes RezitationsprogrammMaximiliane Jäger-Gogoll und Johannes Maria BeckerEintritt: 13,- / 11,- €Reservierungen: über info@spiegelslustturm.de oder: 06421/682129„Schlage die Trommel und fürchte Dich nicht…!“Ein literarisches Heinrich Heine-Programmmit: Johannes M. Becker (Rezitationen) und Anne Maximiliane Jäger-Gogoll (Kommentare)…dem engagierten Schriftsteller ebenso gewidmet wie dem feinsinnigen Lyriker, dem skeptischen Aufklärer ebenso wie dem respektlosen Libertin, dem unermüdlichen Vermittler zwischen seinem deutschen ´Vaterland´, das ihm Leben und Schreiben unmöglich gemacht und dem republikanischen Frankreich, in dessen Metropole Paris er über zwei Jahrzehnte seines Lebens verbracht hat……bringt das ca. 90-minütige Programm in einer Kombination von Rezitation auf der einen, erläuternder Kommentierung auf der anderen Seite eine Vielfalt Heinescher Texte äußerst lebendig zu Gehör, umrahmt und verbunden durch Erläuterungen historisch-politischer wie literaturhistorischer und literarästhetischer Art. Das abwechslungsreiche Zusammenspiel von künstlerisch-unmittelbarer und wissenschaftlich reflektierender Herangehensweise weckt die ästhetische Lust an Heines Texten und lenkt dabei zugleich den Blick auf ihren Gehalt, auf ihre historisch-politischen Rahmenbedingungen und ihre literarischen Feinheiten.