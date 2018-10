Marburger Singer und Songwriter Erik Kerber (Trio), Samstag, 27.10.18, 20.00 Uhr, TurmCafé

Folk-Pop mit eigenen und zeitlose ThemenEintritt: 15,- / 12,- €Reservierungen: info@spiegelslustturm.de oder: 06421/682129Presseinfo / Erik Kerber (Singer - Songwriter)Erik Kerber – zuhause in Marburg - ist seit vielen Jahren musikalisch tätig. Als Sänger des Bella Vox Quartett (A Capella/ u.a. „Nacht der Stimmen“ (MR)) des Jazz-Fusion Projektes Maz Que Nada, der Golden Spaceriders (internationale Disco Show Band), als Background Sänger für Acts wie Glashaus und Sabrina Settlur, sowie als Studiosänger hat er in unterschiedlichsten stilistischen Genres (Rock, Pop und Jazz) Erfahrungen gesammelt und im In- und Ausland eine Menge Bühnenluft geschnuppert. Als Songschreiber war Erik Kerber ebenfalls immer wieder für unterschiedliche Künstler tätig (Stewart Wolfenden (UK); R&B) und komponierte u.a. Titelsongs einiger deutscher TV Serien der 90er („Nicht von Schlechten Eltern“ ARD/„Zwei Allein“ ZDF).Seit einigen Jahren präsentiert er sich live vor allem mit eigenen Songs (Stilistik: Singer-Songwriter Folk-Pop) sowohl gemeinsam mit dem Gießener Gitarristen Christopher Heinzel als auch im Alleingang. Inhaltlich geht es in seinen Songs um zeitlose Themen wie Liebe, Lebensbewältigung, und Hoffnung.(Zuletzt als Solist aufgetreten im Rahmen der „Marburg Calling“ Reihe des KFZ Marburg/ frühere Auftritte bei 3 Tage Marburg „Akustikbühne“ + im Hofgut Dagobertshausen „Herbstfest“)