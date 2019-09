Marburger Kunstverein - Vortrag über Architektur, Malerei und Dichtung Georgiens, 1. 10. 2019, um 18 Uhr

findet im Marburger Kunstverein ein Vortrag über Architektur, Malerei und Dichtung Georgiens statt. Valerian Gorgoshidze und Malte Schuchardt stellen die Kultur dieses Landes am Kreuzpunkt zwischen Ost und West, Asien und Europa vor.Eine neue Kultur kennenlernen? Etwas, was einzigar􀆟g ist? Georgien, ein Land im Kaukasus mit einer 3000-jährigen Geschichte,Tiefer Religiosität und interessanter Kunst. Eine Kultur, die keiner ähnlich ist, ein Kreuzpunkt von Ost und West, von Europa und Asien.Der Theaterregisseur Valerian Gorgoshidze aus Tiflis und Malte Schuchardt, Georgien-Kenner aus Marburg, werden die Kunst und die Kirchenbauten dieses Landes präsentierenund georgische Sprache in rhythmischer Dichtung vorstellen.Der Eintritt ist frei.