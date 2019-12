Marburger Kunstverein, 17.1. - 5.3.2020 METANARRATIVAS 1.164,42 km. Marburg - Barcelona

Diese Ausstellung ist der Höhepunkt einer Forschungskooperation zwischen den Master-Studiengängen ProdArt. A.C.I. der Facultat de Belles Arts Universitat de Barcelona und des Instituts für Bildende Kunst der Philipps-Universität Marburg.31 Studierende und Lehrende beider Institute zeigen aktuelle künstlerische Arbeiten ausden Bereichen Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, Fotografie, Skulptur, Installation und Video.Das Neben- und Miteinander dieser Präsentationen baut nicht nur die räumliche Distanzvon 1.164,42 km ab, sondern eröffnet überdies eine interkulturelle Dimension und gibteinen Einblick in das künstlerische Potential von Studium und Lehre beider Universitäten.Die Forschungskooperation begann im Sommer 2017 und entwickelte sich zu einemproduktiven Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden in Barcelona und Marburg:Unter dem Titel Metaerzählungen: wie spreche ich darüber, worüber ich spreche? wurdeein gemeinsames Seminar angeboten, das den thematischen Rahmen für einen intensivenDialog bildete. Wichtige Stationen dieser Zusammenarbeit waren wechselseitigeWorkshops, Artist Talks mit Lehrenden, Tutorien sowie eine Exkursion mit Studierenden aus Marburg nach Barcelona.Metanarravas, auf deutsch Metaerzählungen, stellt nicht nur die Reflexion vonpersönlichen und künsterischen Denk- und Entscheidungsprozessen, sondern dasNachdenken über interkulturelles Handeln und Kommunikation in den Fokus.Zur Finissage am Donnerstag, 5.3.2020, erscheint ein Katalog.Beteiligte Künstlerinnen und KünstlerBarcelona: Dalmau & Górriz / Yosman Botero Gómez / Svetlana Limnios / Montserrat López Páez / Sara Lorite / Jan Monclús / Pep Montoya / Jordi Morell / Javier Navarro Perdiguero / Jenny Owens / Mònica Planes / Fèlix Pons / Maria Diez Serrat / Andrés Vial / Àngels ViladomiuMarburg: Sophia Bizer / Karin Brosa / Kimia Foroutan / Richard Helbin / Klaus Lomnitzer /Niloofar Monadian / Sahar Mirhoseini / Susanne Neuner / Helmi Ohlhagen / InesSchaikowski / Shabnam Taali Shandiz / Jannika Seybold / Sarah Steger / Miriam Wahl / Julia Weißflog / Maja WilhelmiPressefotos (auf Anfrage)01: Sophia Bizer, Groupings my occur, 2019, Rauminstallation, AuSausituation02: Maria Diez Serrat, Fart, 2017, Eisen, Stoff und Polystyrol, 80 x 70 x 50 cm03: Kimia Foroutan, Der Wind wird uns tragen, 2019, Videoprojektion auf Fotografie04: Yosman Botero Gómez, Modulo 1, 2019, Messing, Holz und Harz, 45 x 45 x 45 cm05: Svetlana Limnios, Book, 2017-18, Siebdruck, 16 Seiten, 42 x 29 cm06: Jan Monclús, How to save the show, 2017, Öl auf Leinwand, 74 x 60 cm07: Jenny Owens, El Pavo real, 2016, Video, 53 Minuten08 und 09: Fèlix Pons, Blood is thicker than water, 2019, 110 Papierarbeiten, je 26 x 41,5 cm10: Shabnam Taali Shandiz, Teppich, 2019, Bleistift, Tusche, Acryl, Stoffe und Nägel, Maße variabel11: Jannika Seybold, Foto der Künstlerin12: Sarah Steger, Safe Haven, 2019, Eisen, Rost und Staub, 30 x 20 x 15 cm, Foto: Christian Stein13: Miriam Wahl, Etwas (am Anfang), 2019, Gouache und Öl auf Leinwand, 170 x 140 cm14: Julia Weißflog, Oelbergstraße 10, 2019Pressegespräch: Mittwoch, 15.1.2020, um 11 UhrAusstellungseröffnung: Freitag, 17.1.2020, um 18 Uhrkostenlose Führungen: jeden Samstag um 16 Uhr mit Friederike HagelFinissage mit Katalogpräsentation: Donnerstag, 5.3.2020, um 18 Uhrmarburger kunstverein e.v.Öffnungszeiten: Di – So 11 – 17 Uhr, Mi 11 – 20 Uhr / Eintritt freiGerhard-Jahn-Platz 5 (Biegenstraße 1) · 35037 Marburg · Tel. 06421-25882Mail: info@marburger-kunstverein.de · Homepage: www.marburger-kunstverein.deFacebook: www.facebook.com/Marburger.KunstvereinGeschäftsführerin Dr. Carola Schneider, Tel.: 0178-7303438, Mail: schneider@marburger-kunstverein.de