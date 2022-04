Marburger Erinnerungen

Am 9. April um 15 Uhr feiern Melika Moazeni, Chris Schmetz und JPG ihre Ausstellungseröffnung im Rahmen von Photo.Spectrum.Marburg in der Galerie JPG.Die drei Künstler*innen beschäftigen sich mit der Unbefangenheit von Marburger „Ansichten“."Es gibt keinen Mensch mit nur einem Gesicht, was man malen kann. Wenn, dann ist es nur ein Gedanke oder eine Reflexion und kein Gesicht", so Moazeni. Die Porträtsituation im Atelier nutzte sie, um tiefer in das Dasein einzutauchen. Nicht von ungefähr, sondern in Anlehnung an Sartre, betitelte sie ihre in Öl porträtierten Gesichter als „äußerste Grenze“.Auch JPG verdeutlicht ihre Motivation näher hinzusehen: „Täglich verarbeiten wir unzählige Eindrücke, wir spiegeln diese in unserer Haltung, unserem Gemüt, usw. Jeder Mensch hat eine ganz persönliche Geschichte, einige Spuren davon lassen sich im Gesicht ablesen!“ Im Kontext eines Arbeitsstipendiums der Hessischen Kulturstiftung fotografierte JPG in der Zeit der pandemischen Isolation. Menschen, die sie auf der Straße oder bei den wenigen Kulturveranstaltungen traf.Diese bekannten und unbekannten Foto-Antlitze unterhalten sich mit den gefühlvollen Stadtansichten von Schmetz. Etwa das zufällig entstandene Portrait von Hans-Christian Sommer im Kontext einer Veranstaltung des Hessischen Landestheaters Marburg, das in der Ausstellung in Bezug steht zu der bekannten Südviertelstraße mit japanischen Kirschblütenbäumen (für deren Pflanzung sich Sommer damals einsetzte). Schmetz gibt zu: „Neugier und Abenteuerlust sind meine Triebfedern. Ich liebe es weltweit spannende Menschen zu treffen und ihre Geschichten zu erzählen. Daher freut es mich besonders, dass ich es in diesem Jubiläumsjahr direkt vor meiner Haustür tun kann.“Statt eines normalen Eröffnungsprogrammes werden „lebende Bücher“ überraschen: Menschen, die die Geschichten hinter den Fotografien zum Leben erwecken werden. Schließlich eröffnet zwei Tage später zum ersten Mal der Marburger Geschichtenladen. Alle sind eingeladen eine eigene Geschichte mitzubringen. Unterstützt durch die Universitätsstadt Marburg im Rahmen von Marburg800 wird neben der Dokumentation der vorgetragenen Geschichten eine monatliche Bühnenshow das Projekt in der Galerie begleiten. Im Vordergrund steht die Frage: „Was haben Sie in Marburg erlebt, das ihnen immer in Erinnerung bleiben wird?“Vernissage: 9.4., 15-17 Uhr. Geschichtenladen: 2.4., 11-15 Uhr. Bühne: 7.5., 19 Uhr. Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg, Tel. 0176-61731093.