MARBURG SINGT FÜR DEN FRIEDEN

Kundgebung am Samstag, 12. März 2022 um 12 Uhr, Erwin-Piscator-HausMARBURG SINGT FÜR DEN FRIEDENVerbunden mit einer Spenden-Aktion* wollen wir unter der Schirmherrschaft des MarburgerOB Dr. Thomas Spies durch gemeinsames Singen protestieren und der Forderung nach Frieden Gehör verleihen. Wir wollen damit Solidarität mit den Menschen in den kriegsgebeutelten Gebieten ausdrücken und gleichzeitig uns gegenseitig Mut machen.

In der Kundgebung am 12. März 2022 wollen wir den Wunsch nach Frieden hörbar machen!

Wir denken nicht an Auftritte, in denen mehrstimmig Protest-, Mutmach- und Friedensliedererklingen. Vielmehr laden wir zu einer Mitsing-Aktion ein, in der alle gemeinsam einenvielstimmigen Ruf nach Frieden aufbranden lassen. Dafür haben wir ein „Kleines Liederbuchfür den Frieden“ vorbereitet, das es auch in Blindenschrift gibt. Es kann (und sollte möglichst)vorab von unserer Homepage heruntergeladen werden: www.chöre-kultur-marburg.de oderdruckt euch die Vorlage im Anhang aus. Natürlich halten wir auch Exemplare vor Ort bereit.Selbstverständlich ist die Kundgebung mit dem Gesundheits- und Ordnungsamtabgesprochen. Sie findet unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln (Maskenpflicht undAbstand) statt und wird von städtischen Ordnungskräften abgesichert.Wir laden alle Sängerinnen und Sänger dazu ein unter der musikalischen Leitung vonJean Kleeb und Anselm Richter, in den Ruf nach Frieden einzustimmen. Kommet zuhauf!Und noch eine Bitte: Verbreitet unsere Einladung weiter in Euren Familien, im Freundes- undBekanntenkreis und in Nachbarschaften, gern auch bei Menschen mit ukrainischen oderrussischen Wurzeln!Veranstalter:Vorstand des Vereins Chöre Kultur Marburg e.V.Almuth Westecker Anselm Richter Monika Holzhausen Ellen Hoffmann-ReifKontakt über: info@chöre-kultur-marburg.de*Die Spenden gehen an die „Nothilfe Ukraine“ beim DRK-Mittelhessen: Sparkasse Marburg-Biedenkopf DE02 5335 0000 0011 0066 20 oder online unter www.drkmittelhessen.de/spenden. Dies bietet sich für größere Summen an!!!P.S. Wer uns bei Auf-/ Abbau oder als Ordner helfen will, melde sich unter info@chöre-kulturmarburg.de