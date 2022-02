„Marburg-Oasen“ Fotoausstellung der Blauen Linse im KFZ

Auf Oasen-Suche in Marburg haben sich die Künstlerinnen und Künstler der „Blauen Linse“ begeben. Entstanden ist eine Ausstellung, die im Rahmen von Photo.Spectrum.Marburg im KFZ präsentiert wird.Die Vielfalt der Interpretationen des Themas reichen von Oasen als Quelle der Inspiration für Auge und Geist, Ruheplatz, Wohlfühlorte und dem dokumentarischen Betrachten der Oasen anderer Menschen.Marburg, zuweilen hektisch und laut, hat es bis heute geschafft, sich kleine Oasen der Ruhe und Geborgenheit zu bewahren. Peter Beltz zeigt in seiner Collage einige der klassischen Marburg-Motive, die zum Verweilen einladen.Ein Kinderspielplatz an verwunschenem Ort dient Armin Bender als Projektionsfläche für die spielerische Neugierde, das Erkunden und das Entdecken, einen Motor für das Leben.Für Andrea Freisberg ist der alte Friedhof in Ockershausen eine Oase der kontemplativen Inspiration.Heike Heusers „Oasen der Anderen“ dokumentieren subjektive Einblicke in private und (halb)öffentliche Arrangements des Wohnens und Lebens, die Eindrücke in das Bemühen der Bewohnerinnen und Bewohner geben, ihre Lebensräume individuell zu gestalten, Wärme und Behaglichkeit herzustellen.Reinhard Keller zeigt in seiner Collage 'Haus der Balkone' Ausschnitte aus der Wohnarchitektur des Stadtteils Richtsberg, Sinnbilder der Sehnsucht nach persönlichen, kleinen Oasen.Friedemann Korflür hat sein Plätzchen für Ruhe und Entspannung direkt an der Lahn gefundenSchnee in Marburg ist sehr selten. Mit der Schneemännerparade von Gudrun Niessner-Wildwird der Schloss-Vorhof zu einer Oase hoch über der Stadt.Farboase statt Betonwüste - alles andere als trist und grau präsentieren sich die Wohnblöcke in der Friedrich-Ebert-Straße, die mit ihren bunten Balkonen entfernt an den Corbusier-Komplex in Marseille erinnern und von Susanne Saker in Szene gesetzt wurden.Wasser ist Kunst: Chris Schmetz entführt in zufällige, vergängliche Wasserwelten und verdeutlicht die Bedeutung des flüssigen Elements.Eingezwängt zwischen Lärmen der Bahnstrecke und Stadtautobahn liegt der Friedhof von St. Jost: ein Ruheort für den rastlos reisenden Maler Fritz Klingelhöfer, ein Ort der Kontemplation für Besucher und Besucherinnen findet Edgar Zieser.Nach langer „Präsenz-Abstinenz“ wird die Ausstellungam Mittwoch, dem 9. März um 17:30 Uhr,live von den Künstlerinnen und Künstlern der Blauen Linseim KFZ Marburg, Biegenstraße 13, 35037 Marburg,unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Regeln, eröffnet.Es wird um eine Anmeldung unter folgendem Reservierungslink gebeten:Ausstellungsdauer 09. März - 31. Mai 2022Ort: KFZ Marburg, Biegenstraße 13, 35037 MarburgZugänglich: zu den üblichen Öffnungszeiten des KFZ während der Dauer einer Veranstaltung.Online-Ausstellung: https://blaue-linse.de/ausstellungen/marburg-oasen