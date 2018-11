Marburg b(u)y Night in der Galerie JPG, 30. November 2018, 20 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete Silke Rath ihre Marburgviren-Ausstellung „MARV“ diesen Oktober in Weidenhausen. Das Marburgvirus strahlt vor allem farbenfrech in den Rathschen Leinwand-Cuts.Zu Marburg b(u)y Night erweitert Galerie JPG das Sortiment mit neuen Arbeiten der Hamburger Künstlerin: Digital skizzierte Bergkämme, die an EKG-Zeichnungen erinnern, erhellen Kaleidoskop-Fotografien – farbenfrohe Kunstgeschenke zum kleinen Weihnachtspreis.Am 30. November um 20 Uhr lädt die Galerie zur Weihnachtsfeier ein, die Virenausstellung mit italienischen Knabbereien zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg, Informationen erteilt JPG: 0176-61731093.