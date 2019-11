Marburg b(u)y Night am 29. November - Ausstellung LICHTGESTALTEN von Florian Conrads

Der Abend stellt gleichzeitig von 18 – 24 Uhr quasi die Finissage der Ausstellung LICHTGESTALTEN dar, in der Florian Conrads in "Spin Dark" (freie Arbeiten www.spin-dark.de) und "Laser-Line" (Fotoimpressionen aus AG Halbleiterphotonik Prof. Dr. Martin Koch, Philippsuniverität Marburg) zwei Werkgruppen zeigt.Der aus Marburg stammende und in Berlin lebende Fotograf und Designer wird anwesend sein, Gespräche zu seinen Arbeiten führen; auch Käufe von kleineren, extra angefertigten Arbeiten sind an diesem Abend exklusiv möglich.