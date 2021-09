Magistrat der Universitätsstadt Marburg, Gleichberechtigungsreferat

das Gleichberechtigungsreferat bietet in Kooperation mit das JobKonzept eine Tablet-Schulung für Frauen in einfacher Sprache an.Wann: Samstag und Sonntag 18. und 19. SeptemberOder 9. und 10. Oktober jeweils von 14 bis 17 UhrWo: Erwin-Piscator-Haus (Stadthalle)Die Schulung ist kostenlos.Es können kostenlos Tablets vom Gleichberechtigungsreferat ausgeliehen werden.Anmeldung per Mail: gleichberechtigungsreferat@marburg-stadt.deper Telefon: 06421 201 1377Bitte leiten Sie die Information an interessierte Frauen weiter. Danke!Herzliche GrüßeAndrea FritzschMagistrat der Universitätsstadt Marburg Regionale Beraterin für denFachdienst 52 - Migration und Flüchtlingshilfe Deutsch-Französischen BürgerfondsWIR-Vielfaltszentrum Hessen, südl. Niedersachsen, Nordrhein-WestfalenTemmlerstraße 535039 Marburg fondscitoyen.euTel.: 06421-201 1861 cid:image003.png@01D6A0AB.C49B4450@buergerfondscitoyenFax: 06421-201 19 88 cid:image004.png@01D6A0AB.C49B4450@dfbf_fcfaE-Mail: andrea.fritzsch@marburg-stadt.de cid:image003.png@01D6A0AB.C49B4450 Andrea FritzschInternet: www.marburg.de/migration