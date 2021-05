Machen Sie mit bei „Marburg spricht“

Die Universitätsstadt Marburg hat uns auf die Aktion „Marburg Spricht“ hingewiesen, welche wir euch/Ihnen gerne empfehlen. „Marburg Spricht“ fördert den Dialog zwischen Menschen mit politisch vollkommen anderen Ansichten. Ziel ist es, Stereotype und Vorurteile abzubauen, Gemeinsamkeiten zu identifizieren und die Positionen von Andersdenkenden zu verstehen. Interessierte können sich bis zum 20. Juni auf der Plattform www.marburgspricht.de anmelden, indem sie acht kontroverse Fragen mit „ja“ oder „nein“ beantworten. Eine Software wird anschließend auf Basis der Antworten Gesprächspaare bilden, die unterschiedlich geantwortet haben. Am Sonntag, dem 04. Juli 2021, treffen sich die Gesprächspaare dann virtuell oder analog zum Dialog- im Erwin-Piscator-Haus, in einem Park, an einem anderen Ort oder auch digital.„Marburg spricht“ ist eine gemeinsame Aktion der Universitätsstadt Marburg, von ZEIT ONLINE und der Oberhessischen Presse. Das Format wurde 2017 vom Nachrichtenportal ZEIT ONLINE unter dem Namen „Deutschland Spricht“ ins Leben gerufen und findet nun erstmals in einer Kommune statt – und zwar hier bei uns in Marburg.Weitere Informationen gibt es unter www.marburgspricht.de.Mit freundlichem Grußi.A.Dr. Griet Newiger-AddyMagistrat der Universitätsstadt MarburgRathaus, Markt 1, 35037 MarburgDr. Griet Newiger-AddyLeitung Fachdienst 72 – Bürger*innenbeteiligungTel.: 06421 201-1317Fax: 06421 201-1760E-Mail: griet.newiger-addy@marburg-stadt.deInternet: www.marburg.de/beteiligungAlle Informationen zu Bürger*innenbeteiligung, Freiwilligenengagement und Ehrenamt auf einen Blick:Vereine, Initiativen oder kurzfristige Aktionen eintragen und so Menschen zum Mitmachen finden – oder Vereine, Initiativen oder Aktionen suchen und so mitmachen.Alles machbar auf: