Lunng Fern: Kirchen-Konzert

Das Konzert spielte ich in der Lutherischen Pfarrkirche in Marburg. Anfang des Jahres 2018.Damals studierte ich bereits und gab keine regelmäßigen Konzerte. Es war mein erster Auftritt nach einem Dreiviertel Jahr Pause und daher sehr stark von Improvisation geprägt.Für mich war es das Konzert was ich am liebsten gespielt habe. Alles hat gepasst. Ich habe es privat organisiert und es kamen zwischen 100 und 200 Leute. Der Klang in Kirchen ist wunderbar und die Stimmung die das Gebäude erschafft, passt sehr gut zu meiner Musik.Auch deswegen bin ich Axel Herbst (vom KFZ, Marburger Abend) sehr dankbar, dass er das Konzert in voller Länge aufgenommen hat.Vielen Dank :)