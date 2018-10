Lunng Fern, ein begnadeter Gitarrist aus Marburg

Herausgekommen ist ein kleines Video "Chant of the Candle", welches ich bei youtube hochgeladen habe. Link unten.Andrej´s Bilder sind gütig. Ein Freund aus Moldavien, Andrey Utenkov, sagte mal zu mir "du kannst den Film anhalten, wo immer du willst und du siehst ein perfektes Foto". Seine Faszination von Tarkovsky teile ich.Lunng Fern ,,Chant for the Candle" (Link anklicken)Wer ihn live hören möchte, kann das am 8. 11,. ab 16 Uhr, im TurmCafé auf Spiegelslust tun.Dort wird er im Rahmen der Veranstaltungauftreten.