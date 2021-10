Lost Places

Hierbei wurden die Teilnehmer zu Wüstungen ehemaliger Siedlungen sowie zu einem Standort einer stillgelegten Ziegelei geführt. Man startete in Lohra-Kirchvers, einem idyllisch gelegenen Dörfchen im Verstal mit großer Geschichte, welches schon 1131 urkundlich erwähnt wurde. Hier errichteten im 12. Jahrh. die "Ritter von der Verse" zwei kleinere Wasserburgen, aus denen die Ortsgründung hervorging."Gilbertshausen" und "Melmertshausen", Wüstungen einst dörflicher Siedlungen im oberen Verstal, waren das erste Zwischenziel. Obwohl hier seit Beginn des 15. Jahrh. keine Menschen mehr wohnen, sind die Standorte bis heute noch gut lokalisierbar. Auch ein gemeinsamer Friedhof beider Orte soll noch bis in die 1940er Jahre deutlich erkennbar gewesen sein. Spuren von Gebäuden sind nur noch in Melmertshausen in Form von mehreren Kellereinbruchsgruben vorhanden. Die Gründe für den Untergang sind nicht gesichert und können durch Krankheiten, wie die 1351 in dieser Gegend aufkommenden Pest, durch Fehden des Adels, durch Nahrungsmangel oder durch Schutzlosigkeit der ungesicherten Höfe ausgelöst worden sein. Um 1432 werden beide Orte als "wüst" bezeichnet.Bald wurde die alte Ziegelei bei Frankenbach erreicht. Unter einer Erd-/ und Lehmschicht befanden sich hochwertige Tonvorkommen, welche im Tagebau gewonnen und mit Loren gefördert wurden. Ab 1927 hat man hier Backsteine gebrannt.1978 erfolgte die Stillegung. Das Areal wurde sich selbst überlassen und ist zu Biotop für seltene Pflanzen und Tiere geworden. Ein 15m hoher Kamin ist noch vorhanden. Er ist, wie auch die übrigen Betriebsgebäude, baufällig. Es besteht Einsturzgefahr.Vorbei an der Aarquelle ging es nun aarabwärts zu Aartalsee. Die von der Fläche her zweitgrößte Talsperre in Hessen bringt inzwischen einen hohen Gewinn an Freizeitattraktivität für die Region und zieht viele Touristen an. Das Vorstaubecken mit seinen 27 Inseln ist Heimat für viele Tierarten geworden, u.a. auch für 28 neue Vogelarten, die bisher in diesem Gebiet nicht siedelten. Nach einer Seeumrundung und angenehmer Fahrt durch ein Wiesental nach Wilsbach fuhren die Teilnehmer über die "Windelbach" und Weipoltshausen zurück zum Ausgangspunkt