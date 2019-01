Live-Hörfunk-Gottesdienst des Deutschlandfunks mit dem Chor "Joy of Life" am Sonntag, 17. Februar 2019, in der Lutherischen Pfarrkirche in Marburg

Marburg : Lutherische Pfarrkirche St. Marien Marburg |

„Besser! Perfekt! Optimal!?“

Deutschlandfunk-Gottesdienstübertragung

aus der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien in Marburg

am Sonntag, 17. Februar 2019, 10.05 – 11.00 Uhr



Am Sonntag, 17. Februar 2019, sendet der Deutschlandfunk in der Zeit von 10.05 – 11.00 Uhr den Gottesdienst live aus der Lutherischen Pfarrkirche Sankt Marien in Marburg.

Die Übertragung beginnt um 10.05 Uhr. Pfarrerin Andrea Wöllenstein und Propst Helmut Wöllenstein gestalten mit einem Team den Gottesdienst. Beide werden die Predigt halten.



Gemeindeglieder sind zu dem Live-Radiogottesdienst herzlich eingeladen. Sie werden gebeten, bis 9.50 Uhr in der Kirche ihre Plätze einzunehmen.



Die Lutherische Pfarrkirche St. Marien liegt im Herzen der Altstadt Marburgs. Obwohl Teile der Marburger Bevölkerung Ende des 16. Jahrhunderts das reformierte Bekenntnis annahmen, blieb die Pfarrkirche und ihre Gemeinde lutherisch.

Eine Besonderheit dieser Kirche ist der aus dem 15. Jahrhundert stammende Turm. Das Holz des Turms hat sich durch anhaltende Sonneneinstrahlung verzogen. Deshalb ist der Turmhelm schief und gehört zu den Wahrzeichen der Stadt.

Bis heute lädt die "Kirche zwischen Schloss und Markt" ein zu Gottesdienst und Feier, Musik und Kunst, Gespräch und Aktion.



Der Radiogottesdienst am 17. Februar steht unter dem Thema „Besser! Perfekt! Optimal!?“. Wir Menschen werden ständig motiviert und herausgefordert, uns zu verbessern. Selbstoptimierung heißt das Zauberwort. Überall gibt es technische Fortschritte, und wir sollen mithalten. Aber können wir das? Mehr aus uns und unseren Möglichkeiten zu machen, gibt Energie. Aber ab wann überfordern wir uns? Darüber wird in diesem Gottesdienst nachgedacht.



Die musikalische Gesamtleitung hat Jean Kleeb. Er begleitet am Klavier und leitet den mitwirkenden Chor der Kurhessischen Kantorei Marburg „Joy of Life“. Der Chor wird Teile der Missa Festiva (John Leavitt) und schwungvolle Gospels vortragen. Es wirken weiter musikalisch mit: Sven Demandt, Schlagzeug; Christian Keul, Bass und Klavier, sowie Ka Young Lee, Orgel.



Die Predigt zum Nachlesen und weitere Informationen finden Interessierte im Internet auf www.rundfunk-evangelisch.de.