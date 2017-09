Literaturparcours Marburg-Biedenkopf in Cölbe, in den WABL-Hallen

in Cölbe. WABL ist ein Miteinander-Projekt des St. Elisabeth-Verein e. V. Marburg in Kooperation mit der Gemeinde Cölbe.Nach der Begrüßung durch die Landrätin, Frau Kirsten Fründt, sprachen Frau Dr. Weinbach, Herr Künzel, Herr Dr. Morr.Als Rahmenprogramm gab die Gruppeeine besondere TheatervorführungDie SchauspielerInnen betreten die Bühne. Lassen sich vom Publikum thematische Begriffe nennen, ein Setting. Und beginnen sofort, ohne ,,Bedenkzeit" auf dieser Basis Theater-Szenen zu spielen. Zum Thema, auf den Punkt. Leicht und konstruktiv. Mitreißend komisch.Danach konnte man sich bis in die Nachtstunden Texte der verschiedenen Autorinnen und Autoren anhören.Diese Literaturgruppen und -vereine stellten sich vor:Unser Myheimatleraus MR-Cappel, der in der Schreibwerkstatt Marburg schreibt, war einer der Autoren, der im Leseraum 2 zu hören war.In der Märchenecke wurden Geschichten für Kinder vorgetragen.Für Essen und Trinken war bestens gesorgt, sodass niemand hungern oder dürsten musste.