Literaturfestival „Leseland Hessen“ "Affodille Blütenlese" am Sonntag, 19.9.2021, ab 15 Uhr

stattfindenden Literaturfestival „Leseland Hessen“:Im Oktober 2016 gründeten Studierende der Philipps-Universität Marburg einewöchentliche Lyrikwerkstatt, in der eigene lyrische Texte gegenseitig vorgestellt,interpretiert und diskutiert werden. Daraus entstand 2018 der Verein Affodille e.V., der2019 eine eigene Lyrikzeitschrift mit Texten und Bildern der Werkstättler*innenveröffentlichte. Im Rahmen des vom 9.9. – 31.10.2021 hessenweit stattfindendenLiteraturfestivals Leseland Hessen lassen Frauke Beiersdorf, Marius Eich, MerlinGanzevoort, David Holtgrave und Josua Lenz in Koopera􀀨on mit dem MarburgerKunstverein die Lyrikwerkstatt live in Marburg tagen.Die öffentliche Lesung, Interpretation und Diskussion der Texte der Autor*innen findet am19.9.2021 von 15 – 18 Uhr in den Räumen des Marburger Kunstvereins sta􀀷.Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und sichnach Belieben auch aktiv an den Interpretationen und Diskussionen der vorgetragenenTexte zu beteiligen. Der Eintritt ist kostenfrei und eine Anmeldung nicht erforderlich. Esgelten die aktuellen Corona-Regeln.marburger kunstverein e.v.Öffnungszeiten: Di – So 11 – 17 Uhr, Mi 11 – 20 Uhr / Eintrtt freiGerhard-Jahn-Platz 5 (Biegenstraße 1) · 35037 Marburg · Tel. 06421-25882Mail: info@marburger-kunstverein.de · Homepage: www.marburger-kunstverein.deFacebook: www.facebook.com/Marburger.KunstvereinGeschäftsführerin Dr. Carola Schneider, Tel.: 0178-7303438, Mail: schneider@marburger-kunstverein.de