Liebe und andere Kerben, 14.2.19, 19 Uhr, Konzert von Tanja und Kai in der Galerie JPG

In der Valentins-Nacht laden Tanja und Kai zu einem Wohnzimmerkonzert in die Galerie JPG ein.Liebe ist viel zu kompliziert um sie an einem Abend zu entschlüsseln. Man kann eigentlich nur in immer die selbe Kerbe schlagen oder man macht ganz viele Fässer auf –Tanja und Kai versuchen sich an den Fässern. Dabei sind alle willkommen, Verlorene wie Gefundene!Tanja und Kai sind ein zweistimmiges Potpourri aus Absurdität, Pop und Überschwang. Zwei Freunde, die eine lebt in Stuttgart und Berlin, der andere in Marburg. Sie schreiben mit viel Leidenschaft und Spaß Lieder zusam­men, manche davon sind herzzerreißend schön, andere eher schräg.Einmaliges extra-Programm für Galerie JPG und den nicht von der Hand zu weisen­den Valentinstag.Konzert von Tanja und Kai in Weidenhausen, Eintritt frei, Hutspende erwünscht, Gästelistenplätze unter 0176-61731093. Galerie JPG, Atelier mit Produzentengalerie, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg, www.galeriejpg.de