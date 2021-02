Lichtzeichen in Zwischenhausen, Ausstellung und Lichtinstallation im Atelier I Zwischen den Häusern

Ursula Eske. MuqarnasAusstellung und Lichtinstallation im Atelier I Zwischen den HäusernDer befremdliche Titel: ’Safranfittiche’ weist auf das Selbstverständnis der Künstlerin Barbara Beisinghoff. Im Spätmittelalter schlossen sich in einigen Orten Krämer und Handwerke, deren Betätigungsfeld der Handel mit und die Veredlung von exklusiven und raren Produkten war, zu einer Safranzunft zusammen. Die kunstfertigen Papiermacher wurden in die Gruppe der Spezereienhändler, Apotheker, Perückenmacher und Seidenhändler inkorporiert. Papier ist das Medium der Künstlerin Barbara Beisinghoff: „Ich arbeite nicht auf Papier, ich arbeite mit Papier“ betont sie. Der gesamte Prozess der Entstehung eines künstlerischen Werkes – von der Gestaltungsidee über Auswahl der Rohstoffe, Bearbeitung der Schöpfsiebe, Montage von Wasserzeichen, das Schöpfen selbst bis zur Fertigstellung mittels verschiedenster Drucktechniken, Malerei oder auch das Zeichnen mit Wasserstrahlen – ist von ihrem Wollen und Können geprägt.Ihre kunstpädagogische Ausbildung hat sie um vielfältige Techniken und Handwerke im Bereich der Papierherstellung, des Buchdruckes und künstlerischer Druckverfahren erweitert. Zahlreiche Bearbeitungen von Papier wurden erstmalig von ihr innovativ in Kunstproduktionen eingesetzt. Ihre Arbeiten erfahren weltweit Anerkennung, wurden mehrfach durch Preise ausgezeichnet und sind in wichtigen Bibliotheken, Galerien und Museen vertreten.Ihre Bildthemen schöpft sie aus eigenen Reflexionen, manchmal verknüpft mit antiker Mythologie, gelegentlich angeregt von romantischer Dichtung oder Lyrik der Moderne.In der Ausstellung im Atelier I Zwischen Häusern sind Beispiele ihres äußerst umfangreichen Schaffens zu sehen: Die Lichtpartituren bestehen aus unterschiedlich gefärbten langen Papierbahnen mit transparenten und geprägten Wasserzeichen sowie zarte Zeichnungen mit feinsten Wasserstrahlen, Notifikationen für eine offene musikalische Interpretation. In den großformatigen über einen jahrzehntelangen Prozess entstandenen - Gintara Variationen genannten - Farbradierungen entwirft Fr. Beisinghoff zu Landschaftsschilderungen und kleinen Erinnerungen verdichtete Gefühlstableaus. Der Begriff Gintara bedeutet in litauischer Sprache Bernstein, eine Reminiszenz an das Leuchten des Bernsteins und die Herkunft ihrer Familie. Aus der inneren Rinde des Maulbeerbaumes lässt sich, bedingt durch die langen und sehnigen Fasern, ein Papier von großer Stabilität herstellen. Auf ihm hält Fr. Beisinghoff flüchtige Träume fest. Es ist die optisch grobe Struktur dieses Kozo-Papieres, die den surreal anmutenden Traumnotizen Halt und Dauer verleiht.Die Saffranfittiche könnten als Essenz ihrer gestalterischen Möglichkeiten gelesen werden: Schöpfsiebe wurden benäht, die großen Papierbögen mit Einprägungen versehen, bedruckt, bemalt und überzeichnet, feuchte Papierabschnitte - Schriftzeichen und Bildausschnitte – werden auf den noch ebenso feuchten Untergrund mit leichtem Druck verfestigt. Eine Fülle von Bilderfindungen, literarische Bezüge von Ovid zu Henry Miller eröffnen einen weiten Kosmos.Der Stadt Marburg hat sie mit ihrem Künstlerbuch „Himmelansteigende Treppen“ anlässlich des 150. Todestages von Bettine Brentano ein kleines Denkmal gesetzt. In dem sehr aufwendig gestalteten Buch konfrontiert, bzw. ergänzt sie Auszüge aus den Briefen von Bettine von Arnim an Karoline von Günderrode mit zahlreichen grafischen Miniaturen, verschiedenen Papieren und Techniken. Bettine lebte von 1800-1806 in Marburg und stand in regem Briefkontakt mit Karoline.Auch Ursula Eske bezieht sich in ihrer Lichtinstallation auf eine alte Tradition. Als Muquarnas werden jene stalaktitartigen Gewölbe und Gesimse bezeichnet, die angeregt von in Karsthöhlen auffindbaren Gebilden als dekorative Formen seit dem 11. Jahrhundert in islamischer Architektur häufig verwendet werden.Die Faszination von Tropfsteinhöhlen, die sehr langsam aber stetig ablaufenden Veränderungen steinerner Formen haben Ursula Eske zu ihrer neuen Installation im Atelier |Zwischen den Häusern| angeregt. Sie verwandelt das historische Gewölbe des Kellers ihres Ateliers in eine stilisierte Höhle mit leuchtenden Auswüchsen und Wucherungen aus Wänden und Boden, die an das Prinzip Tropfsteine erinnern sollen. Spiegelungen führen den Blick in scheinbare Tiefen, vermitteln eine Ahnung von Unendlichkeit und Zeitlosigkeit, erinnern uns daran. wie beschränkt unsere Zeit- und Raumvorstellungen eigentlich sind.Bewegt man sich im Raum, erscheinen animierte Spiegelungen. Säulen wachsen zusammen, trennen sich, verschwinden oder erscheinen in anderer Form wieder. Nichts bleibt, wie es ist, vieles ist anders, als es scheint, wie Mensch und Natur, die sich in ständigem Wandel befinden.Ursula Eske u. Edgar ZieserDie von Ursula Eske und Edgar Zieser kuratierte Ausstellung bleibt vorerst noch bis Ende Februar eingerichtet. Sie kann von Einzelpersonen, bzw. 2 Personen aus einem Haushalt auf Einladung besucht werden.Kontakt: 0176 44531223 (Zieser) oder 01733685981 (Eske)Im Schaufenster des Atelier I Zwischen den Häusern gewährt ein kurzer Film einen Eindruck von den Präsentationen.Atelier I Zwischen den Häusern, Zwischenhausen 7-9 35037 Marburg