Licht und Farbe* Ausstellung von: Sa., 04.05. bis 26.06.2019 TurmCafé im Spiegelslustturm

Elke Therre-Staal*Licht und Farbe* AquarelleEintritt freiVita:Elke Therre-Staal,geboren 1943,promovierte Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutin.Seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit Aquarelltechnik.Die Transparenz und Durchsichtigkeitder intensiven Farben stellt die Schönheit dieser Welt dar.Künstlerisch tätig zu sein ist für mich Freude am Machbaren.Künstlerischer Werdegang:Elke Therre-Staal, Ärztin und Psychotherapeutin.Ausstellungen:2000 Frankfurt im Internationalen Frauenzentrum2003 Galerie Remmele Gießen2007 Psychoanalytisches Institut Gießen2008 Galerie Remmele Gießen2009 Avantgarde Marburg : „Mode trifft Kunst“2009 Sparkasse Marburg: „Jahreszeiten“2010 Literatur um 11 in Marburg: „Menschenbilder“2010 Sparkasse Marburg: „Wasserbilder“2010 Universitätskinderklinik Gießen: „Familie“2011 Universität Giessen, Psychoanalyt. Tagung: „ Zwischen Welten“2011 Kunsttage Marburg-Biedenkopf : „ Hochform.ART“2012 Beratungszentrum Altenplanung2912 Sparkasse Marburg: „Mensch und Tier “, „Schmetterlinge“2013 Kunsttage Marburg-Biedenkopf: „Hin-(weiss)“2015 Kunsttage Marburg-Biedenkopf: „Entfernungen“2018 Marburg Galerie Brüder-Grimm-Stube Am Markt:„Orpheus und Eurydike“Kontaktdaten:Schückingstr. 23 35037 MarburgTel: 06421-15342 Fax: 06421-240840E-mail: etherrestaal@yahoo.de