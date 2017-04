Lesung: ,,Kriminelles Marburg" - mit Rainer Güllich, im Begegnungszentrum Auf der Weide 6, Marburg

um 15:30 Uhr statt.Sie läuft unter dem Titel "Kriminelles Marburg"Rainer Güllich liest Kurzgeschichten aus den Bänden:,,Der Marburger Krimi-Cocktail" und ,,Der zweite Marburger Krimi-Cocktail"Die Lesung erfolgt im Seminarraum, im Begegnungszentrum ,,Auf der Weide 6" in Marburg, um 15:30 Uhr.Info zur Begegnungsstätte :Das Altenhilfezentrum „Auf der Weide“ in Marburg wurde im Dezember 1994 eröffnet. Die Einrichtung bietet vollstationäre Wohn- und Pflegeplätze, Kurzzeit- und Tagespflege sowie ambulante Dienste und Essen auf Rädern. Das Begegnungszentrum mit Café und Restaurant bietet einen offenen Mittagstisch an.Das Altenhilfezentrum liegt zentral in Marburg aber doch ruhig. Die Stadt mit ihren Geschäften ist quasi vor der Tür und das Schloss mit der Altstadt ist ein Blickfang. Die Lahn mit ihrem Nebenarm macht das Gelände, auf dem das Haus steht, praktisch zu einer „Halbinsel“. Viel Grün prägt das Umfeld.Der moderne Gebäudekomplex mit den großen Fensterflächen hat 70 Pflegeheimplätze von denen 6 zur eingestreuten Kurzzeitpflege dienen. 16 Plätze stehen für die Tagespflege alter Menschen zur Verfügung, die noch zu Hause leben.