Lesung in der JPG Galerie Weidenhäuser Str. 34

, Frau Friederike Moos, aus Freiburg/Brsg. kam extra nach Marburg gereist, um aus ihrem Buch vor interessiertem Publikum zu lesen.In dem Buch geht es um die Entdeckung eines bis dahin unbekannten Virus, der 1967 in Marburg, Frankfurt und Belgrad zu einer Tragödie besonderen Ausmaßes geführt hatte.Frau Moos (*1948) absolvierte in den 60er Jahren in den damaligen Behringwerken eine Lehre als Biologie-Laborantin und arbeitete bis 1968 dort. Sie zog dann nach Freiburg und arbeitete an der Universität und der Universitätsklinik bis 2011. Das Buch ist ein Erfahrungsbericht: Unbekannte Viren können uns überall und jederzeit gefährden. Trotz großer Forschungserfolge sind wir ihnen manchmal hilflos ausgeliefert.In den Räumen der Galerie JPG findet z.Zt. eine Ausstellung der Hamburger Künstlerin Silke Rath statt, die den Marburg-Virus zum Thema hat. Wer interessiert ist, kann sich gerne dort umschauen und auch das Buch erwerben.