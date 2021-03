„Lesung gegen Rechts“ als Warnung vor Hetze und Intoleranz

Online: „Lesung gegen Rechts“ als Warnung vor Hetze und IntoleranzMarburg. Als Warnung vor den Gefahren politischer Hetze und gesellschaftlicher Intoleranz: Zum Abschluss des offiziellen Kampagnen-Zeitraums der Internationalen Wochen gegen Rassismus findet am Freitag, 26. März, ab 18 Uhr die Online-„Lesung gegen Rechts“ statt. Weitere Veranstaltungen als Zeichen der Solidarität sind noch bis in den Herbst hinein geplant.AmUhr der offizielle Abschluss der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ in Marburg statt. Zwischen dem 15. und 28. März waren und sind deutschlandweit rund 1300 Veranstaltungen zu den Aktionswochen gemeldet. Die Stadt Marburg beteiligt sich seit 2017 zum fünften Mal. 2021 tragen rund 20 Kooperationspartner*innen zu der Kampagne bei. Aktionen und Veranstaltungen gegen Rassismus finden in Marburg das ganze Jahr über statt.Mit einem Erzählcafé zum Thema Alltagsrassismus wurden die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ in Marburg am 16. März eröffnet. Unter dem Motto „Solidarität. Grenzenlos“ machen in diesem Rahmen bis zum Sommer 15 unterschiedliche Veranstaltungen auf Rassismus aufmerksam und zeigen Wege auf, Hass und Ausgrenzung entgegenzutreten.Zum Abschluss des offiziellen Kampagne-Zeitraums findet am Freitag die Online-„Lesung gegen Rechts“ statt. Schauspielerin Franziska Knetsch, Schauspieler Peter Radestock und der ehemalige Marburger Oberbürgermeister Egon Vaupel stellen dabei Programme aktueller rechtspopulistischer Strömungen mit Zitaten von Josef Göbbels oder aus Hitlers „Mein Kampf“ gegenüber.Die drei wollen damit vor den Gefahren politischer Hetze und gesellschaftlicher Intoleranz warnen. Das Ziel der Veranstalter*innen: Niemand soll je wieder sagen können „Das haben wir ja alles nicht gewusst“. Organisiert wird die Veranstaltung in Kooperation mit dem Bewohnernetzwerk für Soziale Fragen (bsf). Die Zugangsdaten zur Veranstaltung gibt es unter www.marburg.de/migration.Auch nach dem offiziellen Ende der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ setzen Marburger*innen weiter Zeichen der Solidarität und stellen sich gegen jede Form von Diskriminierung. Bis in den Herbst hinein finden dazu Rundgänge, Diskussionsrunden, Workshops und Theateraufführungen statt. Initiiert und abgestimmt wird das Programm von den Koordinationskräften des Landesprogramms „Wegweisende Integrationsansätze realisieren“ (WIR), Adji Gaye und Andrea Fritzsch, dem Ausländerbeirat sowie Johannes Maaser, Koordinator des Projekts „Einsicht – Marburg gegen Gewalt“ im Fachdienst Gefahrenabwehr der Stadtverwaltung. Die Internationalen Wochen werden durch Mittel des Projekts „Dialog und Vielfalt“ des Fachdienstes Bürger*innenbeteiligung unterstützt.Das vollständige Programm der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ in Marburg sowie Flyer und Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und Angeboten aller beitragenden Personen und Organisationen gibt es auf der städtischen Seite unter www.marburg.de/migration. Im Veranstaltungskalender der Stiftung gegen Rassismus sind die Veranstaltungen ebenfalls zu finden: https://stiftung-gegen-rassismus.de/veranstaltungs... KontaktUniversitätsstadt MarburgFachdienst Presse- u. ÖffentlichkeitsarbeitMarkt 8, 35037 MarburgTel.: 06421 201-1346Fax: 06421 201-981346E-Mail: pressestelle@marburg-stadt.dewww.marburg.de