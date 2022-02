Leere Brisanz, Ausstellung: Zwischen den Häusern, Vernissage: 27. März 2022

Ab dem 27. März betrachten Maria Gibert, Maren Goldenbaum-Henkel, Brigitta Höppner, Heilwig Jacob und Silke Rath gedankliche, biografische und emotionale Leerstellen im Atelier IZwischen den HäusernI.In den Räumlichkeiten von Ursula Eske befinden sich Fluchtkoffer mit leeren Seiten, leere Wortnetze, geleerte Gedanken, entleerte Bücher sowie Kunstwerke vom „leeren Konsum“. Die fünf Hamburger Künstlerinnen entlocken ausgesetzten Büchern verborgene Botschaften und werfen entlarvende Blicke auf eine von Konsum stumpf gewordene Gesellschaft. Sensibel zeigen sie die zerbrechliche Welt Demenz-Erkrankter und hinterfragen die identitätsstiftende Kraft von Sprache und Heimat. Familiäre Imperative und Erwartungshaltungen werden aufgedeckt, Systeme, die ganze Familien in Leere zurücklassen. Mit enorm künstlerischer, wie auch gedanklicher Wucht entsteht eine nahezu physisch spürbare Leerstelle, ein Ort, der verlassen ist.Denn was bleibt, wenn etwas Wichtiges fehlt? Die Frage erhält im Kontext der Ausstellung „Leerstellen“ durch die Pandemie eine tragische Brisanz. Der kulturellen wie individuellen Isolation nähern sich die Künstlerinnen auf ganz unterschiedliche, teils hochpersönliche, teils sozialkritische Weise: sie dokumentieren ungeschönt die leeren Stellen in der Gesellschaft und der Familie.Wer die eigene Haltung zu diesen künstlerischen Leerstellen in Person erleben möchte, kann dies unter Einhaltung der tagesaktuellen Corona-Auflagen noch bis zum 15. Mai.Vernissage: 27. März 2022, Atelier IZHI, Zwischenhausen 7-9, Marburg, Öffnungszeiten n. Vereinb.: 0173 3685981, www.atelier-zh.de