Lastminute ganz bequem Freude verschenken

Aktion Weihnachts-Post für Menschen in Not / neue Webseite ermöglicht stressfreiesSchenkenMarburg / 19.12.2021: In fünf Tagen ist Heiligabend. Für viele Menschen beginnt jetzt diestressigste Zeit des Jahres. In letzter Minute werden noch Weihnachtsgeschenke gesucht.Trotzdem sind die Ansprüche hoch: Das perfekte Geschenk soll Freude bereiten und sinnvoll sein! Beides erfüllt eine Spende für die Weihnachtspost-Aktion der hessischen Hilfsorganisation TERRA TECH. Hier kann frischer Fisch oder Trinkwasser und Medikamente an Menschen in Not verschenkt werden.Für die Aktion hat TERRA TECH auch dieses Jahr wieder symbolische Päckchen gepackt.Bei den „Päckchen“ handelt es sich um ungebundene Spenden, die garantiert dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden. Im Anschluss an eine Online-Spende können Spender auf der Webseite von TERRA TECH einen entsprechenden Geschenkanhänger herunterladen. Dieser dient als Schmuck für Weihnachtsgeschenke. Der Anhänger kann aber auch einzeln als netter Weihnachtsgruß versendet werden. So sieht der Empfänger, wem und wie die Spende konkret hilft und es wird doppelt Freude verschenkt!„In diesem Jahr ist das Spenden an TERRA TECH noch einfacherer. Wer bei uns ein Weihnachtsgeschenk machen möchte, kann dies ganz stressfrei tun“, freut sich Pressesprecher Chris Schmetz. Pünktlich zur weihnachtliche Spendensaison wurde die neue Webseite des Vereins online gestellt. „Emotionale Geschichten, schnell zugängliche Informationen und eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit vor allem für Smartphone-Nutzer waren unser Ziel.“ Das Spenden ist nun sehr übersichtlich direkt auf der Startseite möglich. Die Höhe des Betrags sowie das spezifische Projekt, an das sich die Spende richtet, lassen sich mit wenigen Klicks einfach auswählen. Auch die Weihnachts-Post für Menschen in Not kann direkt angeklickt werden. Informationen zu den symbolischen Paketen sowie die Geschenkanhänger sind gut auffindbar unter „Spenden und Helfen“ anzutreffen.Die neue Webseite ist in Zusammenarbeit mit der Agentur „die kommunikatöre“ aus Marburg entstanden. „Kreative Ideen, viel Herzblut und eine Kommunikation auf Augenhöhe“, so beschreibt Schmetz die Zusammenarbeit. „Wir sind den ‚kommunikatören‘ überaus dankbar für die Hilfe beim Relaunch.“ „Es war ein tolles Projekt, das uns viel Freude bereitet hat“, erklärt Online-Redakteur Dennis Siepmann stellvertretend für die mitwirkenden kommunikatöre. „Wir sind froh über den Beitrag, den wir für TERRA TECH und die gute Sache beisteuern konnten“.Auch Sie können das perfekte Geschenk machen! Nutzen Sie die Gelegenheit der neuenund verbesserten Webseite. Machen Sie dieses Jahr ganz stressfrei und bequem ein Geschenk, das etwas bewirken kann.KurzprofilDer gemeinnützige Verein TERRA TECH e.V. führt seit 1986 weltweit Projekte der Humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit durch. Das Spektrum reicht vonklassischer Nothilfe (Nahrungsmittel, Medikamente) über den Wiederaufbau (Schulen,Gesundheitseinrichtungen) bis hin zu langfristigen Entwicklungsprojekten (landwirtschaftliche Projekte, Trainings- und Fortbildungsmaßnahmen). Dabei arbeiten wir stets mit lokalen Partnern zusammen, die die Expertise für die Durchführung haben.Unseren Personaleinsatz versuchen wir gering zu halten (Kurzzeitexperten, Projektkoordinatoren).Wir finanzieren uns aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen sowie Zuschüssen vonöffentlichen Gebern (BMZ, Auswärtiges Amt) und Stiftungen.TERRA TECH ist Mitglied im DPWV (LV Hessen) und über diesen bei der AktionDeutschland Hilft, außerdem bei VENRO und dem EPN (Entwicklungspolitisches NetzwerkHessen).Seit 1999 wurde TERRA TECH durchgehend das Spendensiegel des DZI verliehen, dasfür vorbildliche Transparenz und Effektivität bei der Verwendung von Spenden steht. Außerdem haben wir uns der Initiative Transparente Zivilgesellschaft angeschlossen und uns dem Transparenz-Standard des Aktionsbündnisses verpflichtet.KontaktTERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 29D-35039 MarburgTel.: 06421/9995990Fax.: 06421/9995991info@terratech-ngo.dewww.terratech-ngo.deAlle Fotos wurden mir von Terra Tech zur Verfügung gestellt.