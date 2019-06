L U I S A - Hamburgerin aus Marburg kehrt zurück, So., 16.06.19, 20.00 Uhr, Turmpavillon

Hamburgerin aus Marburg kehrt zurückI want you to knowEintritt: 15,- / 12,- €Luisa Ortwein- mit acht Jahren spielte sie Klavier. Mit 14 Jahren war sie als Sängerin ihrer ersten Band aktiv. Mit 15 Jahre wechselte sie zur Gitarre und mit 16 Jahren begann sie, eigene Songs zu schreiben und auf die Bühne zu bringen.- mit 17 zog sie von Frankenberg nach Weidenhausen, Marburg in Hessen. Ihre Songs nahm sie in einem Studio in Kassel mit dem befreundeten Musiker und Produzenten Andreas Störmer auf. 2011 machte sie ihr Abitur am Philippinum. Kurz nach dem Abitur wechselte sie von Marburg mit 19 Jahren nach Hamburg.Die 22 Jahre junge Hamburgerin ist das Kind einer Musikszene im Aufbruch, die sich auf der Suche nach neuen Wegen, Bühnen, Foren und nicht zuletzt Lüsten endlich von alten Flößen trennt und lieber ins kalte Wasser springt. Gestand eine Sängerin vor zehn Jahren, es jetzt mal mit der Methode „Do It Yourself“ zu versuchen, dann hieß dies: Label weg, Geld knapp, nutzen wir die letzte Chance! Heute aber wächst DIY zur eigenen Kunstform mit sehr eigenen Formaten heran, eines davon ist „Never Own“, das Album von lùisa.„Never Own“ ist ein gewagtes und schon jetzt gewonnenes Spiel. Das erste rein deutsche Signing der kanadischen Nettwerk Music Group scheint ein instinktiv errungener Glückstreffer, denn das Album ist, um auf den Beginn dieser kurzen Laudatio zurück zu kommen, weit mehr als „preisverdächtig und bewundernswert“, es ist eher jeden Preises würdig und außerdem Verehrung fordernd und begehrenswert.Nein, lieber Leser, wir haben uns weder Knall auf Fall verliebt, noch in eine Sackgasse verrannt. Aber wir haben dieses wundervolle Album halt schon gehört, von welchem Sie erst etwas nach uns in den höchsten Tönen schwärmen werden.Alle Veranstaltungen unter: www.spiegelslustturm.de/html/k___u___l___t___u___r.html