Kurzreise Jüdisches Warschau 28. April – 1. Mai 2019

Entdecken Sie das jüdische Warschau mit Rabbiner Dr. Walter Rothschild.freut sich, zusammen mit Rabbiner Dr. Walter Rothschild eine Kurzreise anzubieten, die die jüdische Geschichte Warschaus erkundet. Rabbiner Dr. Rothschild, geboren in Großbritannien, ist ein international tätiger, charismatischer Aktivist des liberalen Judentums in Europa. U.a. tätig als liberaler Rabbiner in Warschau, schreibt er Sachbücher und Essays, ist als Poet, Musiker und Kabarettist auf den Bühnen Zentraleuropas unterwegs und, last not least, widmet sich seiner Leidenschaft, der Geschichte des Eisenbahnwesens in Palästina, über die er am renommierten Kings College promoviert hat.Mit wem könnte man besser diese kontroverse, spannende, noch immer vom Zauber der Vorkriegsjahre sprechende, von den langen Jahren des Sozialismus zeugenden und für immer mit dem unsäglichen Schrecken des Warschauer Ghettos verbundene Stadt erkunden. Unter der Ägide von Rabbiner Rothschild werden wir der Geschichte nachspüren, Respekt zollen, aber auch die gegenwärtigen Entwicklungen im jüdischen Leben der Stadt erkunden. Die Highlights Warschaus werden ebenfalls nicht zu kurz kommen. Private Besichtigungen und Begegnungen runden unseren Eindruck ab.Kurzbeschreibung Programm28. April individuelle Anreise 29. April, Tag 1: Wir beginnen den Tag mit einem Besuch und einer kurzen Zeremonie am „Umschlagplatz“-Denkmal, wo der aus dem Warschauer Ghetto deportierten Juden gedacht wird. Wir bekommen einen exzellenten Überblick über die jüdische Geschichte Warschaus im eindrucksvollen neuen „Polin“ Museum für Jüdische Geschichte.Nach einem Light Lunch im Restaurant „Besamim“ des Museums beginnen wir einen Rundgang durch die ehemaligen Straßen des Ghettos und laden bei einem Besuch in der Nozyk-Synagoge zur Reflexion ein. Am Abend diskutieren wir das Erlebte bei einem Welcome Dinner mit Rabbiner Rothschild und der jüdischen Tourguide aus Warschau.30. April, Tag 2: Zu Beginn des zweiten Tages besuchen wir die Highlights der Stadt Warschau, wie Stadtzentrums, Altstadt, Königsschloss etc. Nach einem Lunch beschäftigen wir uns mit dem eindrucksvollen Friedhof in der Okopowa Straße, der von 200 Jahren jüdischen Lebens Zeugnis gibt. Am Nachmittag widmen wir uns der Besichtigung der neuen permanenten Ausstellung zur Geschichte des versteckten Archivs des Warschauer Ghettos. Ein Abschiedsdinner gibt uns Gelegenheit, die Eindrücke Revue passieren zu lassen.1.Mai, Tag 3: Am 3. Tag des Programmes entdecken wir den Stadtteil Praga, mit der berühmten Zoovilla, wo Juden im Versteck überlebten, beschützt von der Familie des damaligen Zoodirektors. Das ehemalige jüdische Theater und die Mikwe stehen auf unserem Besichtigungsplan in diesem sehr ursprünglich gebliebenen Stadtteil. Ende des Programms gegen 18:00 Uhr.Wichtige InformationenMinimum Teilnehmeranzahl: 8, Maximale Teilnehmeranzahl 15.Preise: Teilnehmeranzahl Preis pro Person im Doppelzimmer Einzelzimmerzuschlag pro Person8-10 Personen1100 EUR, EZ Zuschlag 250 EUR12-14 Personen1050 EUR, EZ Zuschlag 250 EUR15 Personen965 EUR, 250 EZ Zuschlag EURAnmeldeschluss 1. März 2019.Das Paket beinhaltet:Reiseleitung durch Rabbiner Dr. Walter Rothschild in deutsch und englischLokale jüdische Reiseleitung3 Nächte in einem zentral gelegenen 5 Sterne HotelMahlzeiten: Frühstück, 2 Lunches, 2 DinnerStadtrundgänge wie im Programm beschrieben (ggf. mit Beförderung)Eintrittsgelder wie im Programm beschrieben.Nicht enthalten: Individuelle Anreise.Für genauere Informationen, Buchung und Beratung kontaktieren Sie uns unter +49 30 61625761Milk&Honey Tours GmbHMarkelstr. 712163 Berlininfo@milkandhoneytours.com