Kunsthaltestelle Weidenhausen

Anfang September feiert normalerweise ein ganzer Stadtteil die Kultur, die Nachbarschaft und die schöne Feierzeit. Dieses Jahr wird zum zweiten Mal kein Weidenhäuser Höfefest veranstaltet werden, wie die AG Weidenhausen jüngst bekannt gab. Stattdessen lädt sie an 16 Stationen kostenlos zu „Weidenhausen mobil“ ein. Jonas Fischer, 1. Vorsitzender der AG, hofft: „Je mehr Leute am 'Flaniergang' teilnehmen, desto mehr Auswärtige erkennen, dass unser Viertel kein reines Wohnviertel ist und es hier schöne historische Orte eingebettet zwischen den Läden zu entdecken gibt.“Auch die Weidenhäuser Kultur hat Trümpfe im Ärmel und feiert die eigene Kunst: Am Samstag, 4. September ab 18 Uhr lädt Galerie JPG gleich zu zwei Eröffnungen ein und richtet eine „Kunsthaltestelle“ vor der Ladentüre ein. In dem neuen Format führen Weidenhäuser Künstler:innen je einen Haushalt spontan und kostenfrei durch ihr eigenes Atelier in der Nachbarschaft. Beteiligen werden sich u.a. Genua Scharmberg (Ateliereröffnung W29), Chris Schmetz (behind-de-scenes) und Heiko Haus (Werkraum 53).Die Ausstellungen werden mit einem chinesisch-deutschen Kulturgespräch (mit Kuratorin Xin Zheng vom Verein der Chinesischen Wissenschaftler und Studenten in Marburg e.V.) sowie mit Live-Musik von Uta Knoop und Abdullah Kirli eröffnet. Abschlusshöhepunkt ist die Brunnen-Performance "Die vier Elemente - Feuer, Erde, Wasser, Luft", in der die aus dem Schwarzwald angereisten Künstler:innen des Kunstvereins L'ART POUR LAHR mit 30 Tonschalen agieren. Die Ausstellungsprojekte beziehen Fördermittel von NEUSTART KULTUR und STIFTUNG KUNSTFONDS.Informationen erteilt Galerie JPG unter Tel. 0176-61731093. ÖZ: Jd. 1. Sa./Monat v. 11-15 Uhr, außerdem sehr gerne individuell. Stadtteil-Flaniergang: https://aktionsgemeinschaft-weidenhausen.jimdosite...