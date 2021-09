KUNSTBUFFET - ES IST ANGERICHTET, Sonntag, den 26. September 2021, um 15:00 Uhr in Zwischenhausen, 35037 Marburg

Seit vielen Monaten, mehr als einem Jahr, hat ein unsichtbarer Feind die Menschen auf reine Lebenserhaltung reduziert. Je länger sich diese Zeit hinzog, desto stärker fühlte man den Verlust an Lebensfreude und Lebensqualität, die die digitale Welt auch nicht ersetzen konnte. Langeweile, depressive Stimmungen oder Aggressionen machten sich breit.Offensichtlich haben wir nicht nur lebenserhaltende Bedürfnisse um uns lebendig zu fühlen. Wir brauchen Austausch, Anregungen, Schönheit, Spannung, Rituale, Genuss.Dies wollen wir in unserem Projekt „KUNSTBUFFET“ umsetzen.An diesem Projekt werden sich Musiker, bildende Künstler*innen, undPerformer*innen beteiligenEin Buffettisch befindet sich auf der Straße Zwischenhausen.Eine Zeremonienmeisterin und Performer*innen servieren und stellen die Kunsthäppchen vor.Zwischenhausen ist an diesem Tag ein Kunstrestaurant.Er soll unsere Reaktion auf die zur Zeit herrschende, außergewöhnliche Situation, besonders des kulturellen Lebens, aufzeigen.