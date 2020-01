Kunstbesiedlungen, Eröffnungsmatinee am Sonntag, 1. März um 11 Uhr, Galerie JPG

Eröffnungsmatinee am Sonntag, 1. März um 11 Uhr Duo Rath/JPG stellt in der Galerie JPG aus.Was bewegt Bildende Künstler? Sind es anmutige, friedliche Linien und sanfte Farben oder inspiriert im Reich der Kunst vor allem drängendes, lautes?Das 2. Photo.Spectrum.Marburg lädt Spurensucher in die Ausstellung „Siedlungsgebiete“ des Künstlerinnenduos Rath/JPG ein. In ihrer gemeinsamen Werkreihe, den sogenannten „Besiedlungen“ bevölkern Rath/JPG Fotografien mit Zeichnungen. Dabei ist der „Besiedelungsgrund“ nicht immer eindeutig erkennbar: Ist es ein Fundstück, eine Wand, ein Marburger Graffiti?Die tägliche Inspiration kann vielerorts möglich sein. Doch in welchen Zonen und Gebieten sich Raths Handzeichnung niederlässt ist nicht sofort nachvollziehbar. Die äußeren Faktoren (wie Form, Farbe, Abstand) müssen dabei einen Ausschlag geben. Ist der Eingriff ein friedlicher, der zu einer Koexistenz führt? Oder werden hierbei mehrere Welten bedroht?Die Fotoarbeiten von Rath/JPG bergen aggressiven wie friedlichen Politcharakter, den es weiter zu erforschen gilt. Z.B. diesen Herbst im Altonaer Rathaus in Hamburg.„Siedlungsgebiete“ mit Foto-Arbeiten von Rath/JPG, Eröffnungsmatinee: 1. März 2020 von 11 bis 13 Uhr, ÖZ: Jd. 1. Sa./Monat u. auf Anfrage, Dauer: bis 1. April 2020. Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg, Tel.: 0176-61731093, www.galeriejpg.de und www.photo-spectrum-marburg.de