KUNST AUS DER REGION 2020

Eine Jury hat 4 Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, die den Kunstweg Battenberg im Abschnitt des Stadtteils Berghofen durch neueIdeen bereichern. Kreative, die in der Region – in weit gefasstem Sinn – zuhause sind, haben Projekte entwickelt, die jetztverwirklicht wurden:Norbert Grimm, Alsfeld, „Threemoontree“Herb Schwarz, Freudenberg, „Tradition und Zukunft“Sabine Helsper-Müller, Siegen, „Motiv“Martin Blankenhagen, Marburg, „Der weg Weisende“KÜNSTLERGESPRÄCH AN DEN STANDORTENSAFTPRESSEN IM ORTANSCHLIESSEND VERNISSAGE IM KUNSTVEREIN BATTENBERG, HAUPTSTRASSE 18Eröffnung: Herr Stadtrat Harald HoffmannGenießt/ genießen Sie Kunst und Gespräche mit den Künstlern in und um Berghofen.Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Berghöfer versorgen die Gäste mit frisch gepresstem Apfelsaft. Lunchpakete für diegemeinsame kleine Wanderung zu den Kunstwerken stehen bereit.(Anfahrt aus Richtung Marburg über Simtshausen - Frohnhausen - Laisa - Berghofen, da die Straße Münchhausen - Berghofen gesperrt ist)