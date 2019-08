Kulturprojekt „KiB – Kultur im Beutel“ am 7. September zu Gast in der Galerie JPG.

Zur Ferienzeit rufen das KULTURWERK Schleswig-Hol­stein e.V. und die Galerie JPG alle Bürgerinnen und Bürger zu einer großen Kulturaktion auf.Ein Teil der großen Sammlung bunt gestalteter Kulturbeutel zum Thema „Was bedeutet mirKultur?“ erwartet die Besucher am 07.09.2019 in der Galerie JPG im Rahmen des WeidenhäuserHöfefests. „Was bedeutet mir Kultur und welches Ding drückt das am besten aus?“ Menschen aus Schleswig- Holstein, HH, NI, und NW haben dem Kulturwerk SH e. V. Kulturbeutel geschickt – ein vielfältiges Zeichen für die ganz unterschiedliche Auseinandersetzung mit dem Thema „Kultur“. Es lohnt sich, diese Ausstellung mit Muße zu betrachten und vielleicht selbst einen Kulturbeutel beizusteuern. Der Verein ruft ausdrücklich dazu auf. Abgabezeit ist während der Ausstellung.Ideengeber für die „Kultur im Beutel“-Sammlung (KiB) ist das „Kulturwerk Schleswig-Holstein e. V.“Der Verein hat im Sommer letzten Jahres eine Ausstellungsserie mit Kulturbeuteln ausgelobt, bei der jeder Bürger Schleswig-Holsteins einen Kulturbeutel mit Dingen füllen konnte, die aus seiner Sicht die Bedeutung von Kultur deutlich machen. Dieser Ausstellungsaufruf hat eine breite Debatte zum Thema in den verschiedensten Institutionen, Nachbarschaften und Freundesgruppen hervorgebracht.Mit der Kunst-Aktion „KiB – Kultur im Beutel“ hat das KULTURWERK Schleswig-Holstein e.V. 2018ein Kulturprojekt initiiert, das Menschen nach ihrem ganz persönlichen Kulturverständnis fragt.Im Vorfeld des Weidenhäuser Höfefests sind alle Marburger und Marburgerinnen aufgerufen, dieses einzigartige Projekt mit ihren Gedanken und Vorstellungen zu bereichern: Was bedeutet mir Kultur und welches Ding drückt das am besten aus?Gestalten und arrangieren Sie dieses oder auch mehrere Objekte in einem frei gewählten und selbst beschafften Kulturbeutel. Dieser kann am Samstag, dem 07. September 2019 ab 15 Uhr in der Galerie JPG abgegeben werden. Die Teilnahmeunterlagen können von der website www.kulturwerk-sh.de heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht oder vor Ort ausgefüllt werden.Dort wird auch ein Teil der Sammlung bereits gestalteter Kulturbeutel von Beteiligten aus ganz Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in einer Ausstellung präsentiert. „Sie zeigen wie unterschiedlich die Auseinandersetzung mit 'Kultur' sein kann“ sagt mioq marion inge otto-quoos, Vorsitzende vom KULTURWERK Schleswig-Holstein e.V.Der im Sommer 2018 vom KULTURWERK gestartete Aufruf in Schleswig-Holstein hat eine breite Debatte zum Thema in verschiedensten Institutionen, Nachbarschaften und Freundesgruppen hervorgebracht. Seit den ersten Ausstellungen in Pinneberg, Kiel und Norderstedt kamen in kürzester Zeit fast 90 Kulturbeutel zusammen. Jung und Alt, quer durch alle Bildungsgruppen diskutierten bei den Ausstellungseröffnungen angeregt über Kultur, was sie jedem einzelnen bedeutet und ermöglicht. link: www.kulturwerk-sh.de weitere Infos: KULTURWERK Schleswig-Holstein e.V., www.kulturwerk-sh.de,post@kulturwerk-sh.deHeimathafen des Kulturwerks Schleswig-Holstein e.V. ist seit 2017 Pinneberg. Der Verein versteht sich als Motor, Kunst und Kultur in das Blickfeld der breiten Öffentlichkeit zu rücken. Gemeinsam nachdenken, miteinander umgehen, sich kennen lernen, sinnstiftend tätig werden in einem immer abstrakter werdenden Umfeld sind Stichwort. Und wo geht das besser, als im kulturellen Raum?Hier wird nicht nach Leistung benotet, hier zählt das Miteinander und der Austausch. Jeder isteingeladen, mitzumachen.KULTURWERK SH e. V. | www.kulturwerk-sh.de | post@kulturwerk-sh.de | 015208583420Gestalten und arrangieren Sie eines oder auch mehrere Objekte in ei­nem frei gewählten und selbst beschafften Kulturbeutel und beantworten Sie damit die Frage: „Was bedeutet mir Kultur?“Im Sommer letzten Jahres lobte der Verein eine Ausstellungsserie mit Kulturbeuteln aus, bei der jeder Bürger Schleswig-Holsteins einen Kulturbeutel mit Dingen füllen konnte. Gebasteltes, Gesammeltes oder Wertgeschätztes in Kulturbeuteln befindet sich seitdem in der bunt gestalteten Sammlung.Die Marburger Kulturbeutel können auf dem Weidenhäuser Höfefest am 7. September ab 15 Uhr in der Galerie JPG abge­geben werden. Informationen erteilt Galerie JPG: 0176-61731093 www.kulturwerk-sh.de