Kulturnetzwerk Fotografie Marburg e.V. Stetes Wachstum ?

Mit „33 und mehr“ lädt das KulturNetzwerkFotografieMarburg e.V. zum 4. Photo.Spectrum.Marburg ein.Am 1. März eröffnet Stadträtin Kirsten Dinnebier das Fotofestival im Technologie- und Tagungszentrum, sie teilt sich die Schirmherrschaft mit Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies. Die Auftaktveranstaltung findet im Kontext der Ausstellung „Ballett“ von Anna Scheidemann statt. Ähnlich vielseitig, wie die Gruppen- und Einzelportraits der Otto-Ubbelohde-Preisträgerin eröffnen die 9. Marburger Fototage der vhs Marburg – mit beachtlich umfangreichem Programm: acht Ausstellungen (darunter eine von Gastfotografin Brigitta Fiesel), Vorträge, Bildbesprechungen, Publikumspreise und Kunstverkäufe (11.-13.3.).Andreas L. Berg erfasst die Entfremdung von Mensch und Natur in „Anthropozän“ (Vernissage 20.3., 18 Uhr, Café Cappuccino) und auch Prof. Martin Christian Hirsch blickt in „Die stille Zeit“ auf zeitliche Momente, nämlich jenen, in der sich die Zeitlichkeit zeigt (Vernissage 10.3., 17 Uhr, UKGM Marburg). Entschleunigung erfassen auch Hasret Sahin und Georg Kronenberg in ihrer Ausstellung „Marburg blue“, in der sie mit analogen Techniken der Fotografie arbeiten, wie etwa dem Eisenblaudruck, der sogenannten Cyanotypie (Vernissage 10.3., 19 Uhr, Café am Markt). Im Capitol wird mit Film und Einführung dem Leben und Werk des wichtigen, zeitgenössischen japanischen Fotografen Daidō Moriyama gedacht (29.3., 19.30 Uhr).Seit letztem Jahr erobert das Fotofestival zunehmend den Landkreis, bildsymphonie.de and friends zeigen z.B. die Ausstellung „…am Fenster“ in Gladenbach und thematisieren damit den voyeuristischen Übergang von Innen und Außen (Vernissage 18.3., 19 Uhr, Schuhhaus Schmidt).Das stete Wachstum der vielseitigen Veranstaltungen im Kontext der Fotografie wird trotz der Pandemie auch in diesem Jahr etwas gebremst fortgeführt. Andreas Maria Schäfer vom Vorstand des Vereins KulturNetzwerkFotografieMarburg hierzu: „Unser Netzwerk wächst kontinuierlich, aktuell sind über 170 Fotograf*innen aktiv. Der Trend ist offensichtlich: Wer in unserer Region fotografisch tätig ist, wird sich früher oder später mit uns vernetzen. Das ist ein schönes Gefühl gerade in diesen für die Kultur schwierigen Zeiten!“So trägt auch ein weiteres Vereinsprojekt zur Stärkung des Vereins bei: der Fotobus, der im Kontext von Marburg800 in den Stadtteilen zu Mitmachprogramm einlädt (Kick off 28.3., 15 Uhr, EPH). Außerdem werden im nächsten Jahr gleich zwei Jubiläen gefeiert werden: das fünfjährige Bestehen von Photo.Spectrum.Marburg sowie ein Jahrzehnt Fototage Marburg.Die Veranstalter erinnern an das Einhalten der tagesaktuellen Auflagen und verweisen auf die Projektseite: https://photo-spectrum-marburg.de/programm-2022/