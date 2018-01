Kultur zum Kaffee - Bunter Nachmittag im TurmCafé Kaiser-Wilhelm-Turm

8. Februar 2018, ab 15.30 Uhr, Programmbeginn 16.00 Uhrbei “Offener Bühne” MObiLO e.V.TurmCafé im Kaiser-Wilhelm-Turm auf Spiegelslust, Hermann-Bauer-Weg 2, 35043 Marburg.Öffnungszeiten: Täglich von 13 bis 19 (von Nov.bis März bis 18 Uhr), Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr, Dienstag RuhetagReservierungen: info@spiegelslustturm.de oder TurmCafé 06421/682129Ehrenamtlerinnen des Vereines MObiLO e.V. organisieren, moderieren und gestalten einÜberraschungsprogramm, mit kleinen, großen und auch renommierten und bekannten Künstlern aus Marburg und UmgebungDer Eintritt ist frei(eine Spendengelegenheit für die Künstler ist vorhanden)Programm des jeweiligen Kulturcafétages folgt unter:Programm folgt, wenn komplett.Das Konzept:Es handelt sich bei “Kultur zum Kaffee” um einen bunten Nachmittag bei Kaffee und Kuchen mit einem Mix aus Kurzauftritten ohne inhaltliche Vorgaben. Hierher können Sie kommen, um etwas, was immer es auch sei, vorzutragen, vorzusingen, vorzuzeigen oder vorzuspielen, oder auch nur, um zuzuhören.Wir freuen uns auf Sie!Ab 15.30 Uhr sollten die Bestellungen bei unseren Servicekräften aufgegeben werden. Ab 16 Uhr läuft das Kulturprogramm.Vorbestellungen werden heute nicht angenommen.Da das Programm ein wenig geordnet und strukturiert sein sollte, wäre es schön, wenn Sie sich im Falle, dass Sie etwas vortragen wollen, vorab unter: elisabethbolm@web.de oder der Rufnummer: 06422/7855 an unsere Organisatorin Elisabeth Bolm-Tatzel wenden würden.Die Idee hinter dem Projekt “Kultur zum Kaffee” gründet in dem Wunsch, etwas Licht und Wärme in die uns bevorstehenden düsteren Herbst- und Winternachmittage zu bringen! Wir laden Sie an den gemütlichen Kaminofen des Turmcafés im Kaiser-Wilhelms-Turm auf Spiegelslust ein. Hier können Sie, bei Kaffee und Kuchen, Vorträge von kreativen Menschen jeden Alters hören und sehen, insbesondere von Künstlern, die sonst nicht unbedingt als solche aktiv sind, sogenannten Laienkünstlern oder Hausmusikern. Wir denken vor allem an „Menschen wie Sie und wir“, Leute, die sich mit besonderen Themen, Instrumenten oder Musen beschäftigen, diese aber bislang noch nie oder nur selten einem interessierten Publikum präsentiert haben.Wer schon mal überlegt hat, dass seine Ideen und sein Können:•zu schade sind, um „in der Schublade zu verstauben“ ,•dass er schon immer mal andere daran teilhaben lassen wollte oder•dass sie vermutlich nicht nur ihm, sondern auch anderen gefallen könnten,der sollte sich bei uns melden! Bei den Beiträgen kann es sich also um Vorträge von Gedichten (eigenen oder auch übernommenen), Kurzgeschichten, Biografischem und Autobiografischem, Wissenschaftlichem, sehr gerne auch Musikstücken aller Art und mit allen möglichen Instrumenten, Präsentationen von Bildern und Skulpturen mit begleitenden Erläuterungen (z.B. der Entstehungsgeschichte oder angewandten Techniken), um Reiseberichte, Kurzvorträge über ausgefallene kreative Hobbies und um vieles andere mehr handeln.Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, außer zeitliche. Um einen organisatorischen Rahmen zu gewährleisten, sollten die Beiträge kurz sein und in der Regel 10 Min. (Ausnahmen sind möglich) nicht übersteigen.Es sind auch spontane Auftritte möglich und erwünscht. Manch einer, der für alle Fälle ein Skript in der Tasche mitgebracht hat, mag vielleicht erst im Laufe der Veranstaltung den Mut aufbringen, es vorzutragen. Er kann dies gerne tun.Und noch etwas: Perfektion ist zwar ein schönes Ziel - in unserem Fall darf es jedoch auch der Charme des Unperfekten sein! Er wird uns Freude bereiten!Natürlich braucht es für Vorträge immer auch Jene, die kommen und “nur” zuhören wollen. Wir freuen uns auch auf Sie, liebe Zuhörer und Gäste, die bei Kaffee und Kuchen nur das Gebotene genießen wollen. Deshalb kommen Sie, hören Sie und staunen Sie bei gemütlicher Kaminatmosphäre in unserem Turmcafé und lassen sie mal “die Seele baumeln”.