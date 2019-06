Kultur im Ländlichen Raum

In der Stadt – Großstadt, z.B. Frankfurt – ist es teuer, kein Wohnraum, schlechte Luft. Viele Menschen aus dem ländlichen Raum streben trotzdem dorthin, weil dort Jobs, Konsum, Kultur sind. Kleinstädte wie Biedenkopf, Homberg, Wetter oder eben Kirchhain entvölkern - tendenziell, obwohl die Lebensqualität dort Vorteile bietet: Wohnraum, Platz im Grünen, Nachbarschaft. Aber wie steht es dort um Unterhaltung und Kultur? Viel besser als mancher denken mag! Die kleinen Städte um das Unterzentrum Marburg herum haben ihre erstaunlichen kulturellen Initiativen und Projekte wie Schlossfestspiele Biedenkopf: „Die Hatzfeld“ (2018, neues Drama in Arbeit), Kommunales Theaterprojekt Wetter „Wie der Antisemitismus nach Wetter kam“ ( 2018), „Nacht der Keller“ in Amöneburg, Rauschenale in Rauschenberg, ARTINEA in Rauischholzhausen, Ausstellungen der Schlosspatrioten in Homberg/ Ohm, in Oberrosphe Theater „Lumpensammler-Bande“, regelmäßige Veranstaltungen der Kulturscheune Michelbach und sicherlich viele mehr. Und Kirchhain? Hier ragen heraus die Aktionen und Projekte der Alfred Wegener-Schule (AWS) mit ihrem Schwerpunkt Musik und Theater. Nach 30jährigem Bestehen, nach Preisen und Auftritten ist die Bigband der AWS auf dem Weg vom Insider-Tipp zum Highlight. Unter ihren charismatischen Bandleadern Torsten Mihr und Michael Korte begeistern die 35 „wunderbaren jungen Leute“ (sagen ihre Lehrer !) als Bläser, Gitarristen und Sängerinnen (!) durch die Fülle ihrer Jugendfrische, Spielfreude, mit ihren erstaunlichen Solisten und einem Repertoire aus Blues, Reggae, Pop, Jazz-Klassikern. Nicht nur für ihre Eltern und Freunde, sondern für alle Fans handgemachter Musik zwischen Homberg, Gemünden, Stadtallendorf und Marburg ist diese Musik eine Fahrt wert. So jüngst (am Do. 3.5.) in der Galerie im Glashaus Rauschenberg, wo die Bigband ein rauschendes Konzert gab. Die zwölf Bildenden Künstler der Galerie (die am Pfingst-Wochenende wieder ein Spielort der Rauschenale ist), hatten die Bigband engagiert und zum Paket Konzert & Kunstaustellung verbunden. Die Galerie ist vom 8.-10. 6. zur Rauschenale geöffnet.Die Bigband ist wieder zu hören amMarktplatz Kirchhain; zudem amin der Aula der AWS Kirchhain.Kultur in unserem Ländlichen Raum findet also statt und macht diesen noch lebenswerter: Hier wohne ich, hier ist Kultur.Dr. Holger Probst