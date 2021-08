KULTUR-AM-TURM - Red Booze - Sa., 28. 08. 21, 20.00 Uhr - TurmPavillon

am Samstag, 28. 8., spielen wir wieder für MObiLO e.V. am Spiegelslustturm! Es ist leider das letzte Mal, dass ihr RED BOOZE in dieser Zusammensetzung hören und sehen könnt. Denn Peter Haeberle, unser langjähriger Gitarrist, verlässt uns, es zieht ihn nach 16 Jahren toller Zusammenarbeit ins Ausland. Allerdings nicht wegen uns!!Wir haben an dem Abend als ‚special guest‘ Gerald Schwarz mit einigen songs dabei; wegen unseres langen Programms fangen wir pünktlich um 20 Uhr an.Selbst der August kann abends kühl werden – denkt bitte an passende Ausstattung. Gegen Regen ist Schutz vorhanden.Wegen Corona solltet ihr vorher reservieren, so ist es für die Veranstalter leichter die Übersicht zu bewahren.Reservierungen : Telefon 06421/682129 oder lieber info@spiegelslustturm.de .Zurzeit muss lediglich jeder seine Daten hinterlegen, dazu gibt es einen Bogen zum Ausfüllen an der Kasse. Weiterhin gilt Sicherheitsabstand und Mundschutz beim Herumlaufen. 2 Haushalte mit max 10 Personen sind erlaubt; Kinder, doppelt Geimpfte und Genesene zählen nicht!Wir würden uns sehr freuen, euch begrüßen zu können!Für die Band - PeterBenefizkonzert zur Unterstützung von MObiLO e.V.Red BoozeRock und BluesEintritt: 15,- / 10,- €Ganz besonders glücklich sind wir über unsere alljährliche Kult-Veranstaltung den ewig jungen Alt-Rockern "Red Booze". Ein Abend, den ihre vielen Fans geradezu "brauchen", um den nahenden Winter zu überstehen. Ein Abend mit den ganz großen und unvergessenen, rockigen Emotionen.Liebe Fans von RED BOOZE,liebe Freunde der gepflegten Rock- und Bluesmusik,mit viel Vorfreude möchte ich Euch auf ein ganz besonderes Konzert hinweisen, das am Sa., den 28.08.21, ab 20 Uhr im TurmPavillon des TurmCafés auf Spiegelslust in Marburg zu hören und zu sehen sein wird. Das Besondere an diesem Konzert von RED BOOZE und seinen versierten und engagierten Musikern ist, dass diese Band seit Jahren Benefiz-Konzerte gibt und ihre Musik in den Dienst eines sozialen Zweckes stellt und bereits seit einigen Jahren auch für unseren Verein und die Unterstützung unserer Baupläne.Wir freuen uns deshalb ganz besonders, dass Red Booze in diesem Jahr unter dieser neuen Überdachung, die wir "WaldPavillon" nennen wollen, spielen wird. Sicher wird es auch in diesem Jahr wieder ein musikalisches Ereignis für alle Fans und viele, die es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch diesmal wieder werden werden.Danke Red BoozeMObiLO-KulturRED BOOZE bietet einen abwechslungsreichen Streifzug durch den Kosmos der Blues- und Rockmusik. Unter dem Motto rhythm & rock, blues & ballads spielen die sechs Musiker bekannte Ohrwürmer, aber auch weniger bekannte Stücke, von J.J. Cale bis ZZ Top, von Joe Cocker bis zu den Rolling Stones.Ihre individuellen Interpretationen des classic rock machen die Konzerte von RED BOOZE zu einem äußert spannenden Hörerlebnis, das schnell beim Publikum die Tanzmuskulatur in Schwung bringt. Weniger bewegte Zuhörer genießen die Klänge der Band einfach als „spannend – entspannte Rockmusik für Erwachsene“ (Publikumsmeinung), denn die klassische Rockbesetzung - Gesang, zwei Gitarren, Piano, Schlagzeug, Bass - produziert nicht nur satten Sound & starke Soli, sondern bietet, durch Mundharmonika, Saxophon und Trompete erweitert, auch eine enorme klangliche Vielfalt.Der Reinerlös ihrer Auftritte fließt jeweils sozialen Projekten zu. So erspielten RED BOOZE bereits Spenden für „ÄRZTE OHNE GRENZEN“ “Kinderschutzbund Marburg“, „REPORTER OHNE GRENZEN“, „Elterninitiative für leukämie- und tumorkranke Kinder Marburg“, “GERMAN DOCTORS”, “Flüchtlingsbegleitung Mittelhessen”, die Tafel Marburg, Leben mit Krebs Marburg und andere sozial engagierte Vereine.RED BOOZE, das sind:Jesko von Schwichow – Gesang, akustische Gitarre, Ukulele, Mundharmonika, SaxophonPeter Haeberle – GitarrenDietrich Winkelmeier – Tasten, TrompeteJürgen Hummes-Kißler – GitarrePeter Opitz – BassJochem Görtz – SchlagzeugAuf euer Kommen freuen sich RED BOOZE und MObiLO e.V., die Veranstalter und Empfänger Eurer Eintritts-Spenden.Bitte bei Reservierungen die Plätze bis 15. Min. vor Veranstaltungsbeginn belegen.Alle Veranstaltungen unter: www.spiegelslustturm.de/html/k___u___l___t___u___r.html