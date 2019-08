Künstler und Künstlerinnen der Werkstatt Radenhausen öffnen im Rahmen einer Sommerausstellung ihre Ateliers und Ideenspeicher

Die Welt und unsere Gesellschaft ist doch voll von Problemen, die Nachrichten überstürzen sich und dann nur ein „sonst nichts“? Es gibt nicht nichts, alles hat eine Bedeutung und es gibt keine einfachen Antworten. Künstlerinnen und Künstler bevorzugen eine differenzierte, sensible Weltsicht. In ihrem eigenen Umfeld suchen sie, wollen fündig werden, das scheinbar Belanglose neu erlebbar machen.Ob ihnen das gelungen ist kann man amauf dem Gelände des Ritterguts Radenhausen, unterhalb der Amöneburg, überprüfen.Im Gegensatz zu den früheren Jahren werden diesmal nur auf dem ganzen Gelände des Ritterguts und in den Ateliers Malereien, Installationen, plastische Arbeiten von Ursula Eske, Liesel Haber, Lies Kruschwitz, Antonia Mösko, Burgi Scheiblechner, Klaus Schlosser, Margarete Trümmner und Gerda Waha zu sehen sein. Jeweils um 12 Uhr und um 14 Uhr werden für Interessierte Führungen zu den einzelnen Exponaten angeboten.