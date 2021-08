hiermit sende ich Ihnen die Information über ein interessantes Pilotprojekt „Kostenfreie Computerkurse für Migrant*innen“ finanziert über EU-Mittel.Das Projekt wurde sehr kurzfristig bewilligt und fängt bereits Ende August 21 an. Die Vhs Marburg ist ausführende Organisation zusammen mit der VHS Landkreis Gießen und der ZAUG. Sie bieten die Kurse aktuell (noch) nicht selbst an, daher läuft die Anmeldung auch nicht über die Vhs Marburg. Die Kursleiterin wurde im Pilotprojekt speziell für diese Kurse geschult.Es werden noch Teilnehmer*innen gesucht. Vorausgesetzt wird ein Sprachniveau von B1. Die Kurse richten sich an Anfänger*innen und Fortgeschrittene und sind kostenfrei.Interessent*innen erhalten über die Homepage des Anbieters weitere Informationen und können sich auch darüber anmelden.Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das:Service-Büro Deutsch als Fremdsprache der Vhs Marburgvhs-daf@marburg-stadt.deTel.: 06421 201 1356