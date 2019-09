KONZERT der Reihe EXPERIMENTELLE MUSIK IM MARBURGER KUNSTVEREIN, Samstag, 28.9.2019, um 18 Uhr

der Reihe EXPERIMENTELLE MUSIK IM MARBURGER KUNSTVEREIN„in dubio pro duo“ mit Günter Heinz / Posaune und Albert Kaul / ClavichordPosaune und Clavichord: Zwei Instrumente, die auf keinen Fall zusammen zu passenscheinen! Herkun, Tonerzeugung und ihre jeweilige musikalische Tradi#on – in beidenFällen ehrwürdig lang – könnten kaum unterschiedlicher sein: Hier das alte Blechblasinstrument, das schon in der frühen Antike nachgewiesen ist und uns, glaubt man der Bibel, eines Tages das Jüngste Gericht ankündigen wird. Auf der anderen Seite dasTasteninstrument, das aus dem europäischen Mittelalter stammt und nur im intimstensolistischen Zusammenhang zum Einsatz kommt, ein Kammermusikinstrument im wahrstenSinne des Wortes. Können diese beiden aus scheinbar so verschiedenen Weltenstammenden Instrumente ein ganzes Improvisationskonzert als Duo bestreiten? DieseFrage stellen Günter Heinz und Albert Kaul an diesem Abend.Günter Heinz studierte Mathematik in Halle sowie Musik in Dresden und Berlin. Zunächstwar er tätig als Mathematiker an verschiedenen Universitäten und wurde 1983 promoviert.Seit 1987 ist er freiberuflicher Musiker mit Konzerten improvisierter Musik, Rundfunk- undCD-Einspielungen und führt zahlreiche zeitgenössische Kompositionen auf. 1992-93 war erGastkomponist am Elektronischen Studio der Musikakademie Basel. Er arbeitete mit demKammerensemble Neue Musik Berlin, Neue Horizonte Bern und SEM-Ensemble New York.Seine Kompositionen wurden aufgeführt u.a. in Berlin, Moskau, Madrid und USA. Er hatteLehraufträge in Malta und Sardinien und ist künstlerischer Leiter des Festivals FreiImprovisierter Musik in Dresden.Albert Kaul studierte zunächst Mathematik, dann Musikpädagogik in Mainz(Instrumentalpädagogik mit Hauptfach Klavier) und war 1991-2013 Klavierlehrer an derMusikschule Marburg. Als Pianist und Komponist arbeitet er in verschiedenenmusikalischen Projekten, in Verbindung mit anderen Künsten. Schwerpunkt derkünstlerischen Tätigkeit ist die Improvisation. 2008 promovierte er an der Hochschule fürMusik und Tanz Köln, mit einer Arbeit über Improvisationsdidaktik. 2010-13 arbeitete er ander Musikhochschule Köln (Standort Aachen) als Ausbilder für Musikschul- undInstrumentallehrkräfte und ist seit 2014 Dozent für Musikpädagogik und Musizierpraxis ander Musikakademie der Stadt Kassel „Louis Spohr“.